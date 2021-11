Stranger Things saison 4 : Netflix dévoile les titres des épisodes

Découvrez les titres des épisodes de la saison 4 de Stranger Things qui sera diffusée à l’été 2022.

Ce samedi 6 novembre fut le Stranger Things Day, l’occasion de faire quelques révélations sur la saison 4 de la série de Netflix. Après un teaser centré sur Eleven, une vidéo dévoilant les titres des épisodes a été postée par la plateforme de streaming.

Les neufs titres sont à voir ci-dessous, en VF et en VO.

Stranger Things saison 4 – Titres

1 – Le Club du Feu de l’Enfer / The Hellfire Club

2 – La Malediction de Vecna / Vecna’s Curse

3 – Le Monstre et la Super-héroïne / The Monster and the Superhero

4 – Cher Billy / Dear Billy

5 – Projet Nina / The Project Nina

6 – Le Plongeon / The Dive

7 – Le Massacre du Laboratoire d’ Hawkins / The Massacre at Hawkins Lab

8 – Papa / Papa

9 – L’infiltration / The Piggyback

Si pour le moment il n’y a pas de date précise, la vidéo révèle tout de même que la série sera diffuse à l’été 2022, soit presque trois ans après a diffusion de la saison 3. Cet écart s’explique par la pandémie qui a grandement retardé la production. La série avait commencé la production de la saison 4 seulement un mois avant que le tournage soit interrompu en mars 2020 à cause de la pandémie. Le tournage avait ensuite repris en fin d’année 2020 et s’est déroulé cette année.

Au casting de la saison 4 de Stranger Things, on trouve : Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Cara Buono, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Sadie Sink, Maya Thurman-Hawke, Brett Gelman et Priah Ferguson.

De nouveaux acteurs ont aussi rejoint la saison 4, pour plus d’infos, c’est ici. En attendant les nouveaux épisodes, les 3 premières saisons de Stranger Things sont disponibles sur Netflix.

Stranger Things saison 4 – Teaser titres VF