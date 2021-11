Spider-Man No Way Home : Doc Ock et le Bouffon Vert sur l’affiche officielle !

L’affiche officielle de Spider-Man: No Way Home oppose Spidey au Docteur Octopus, donne un aperçu du Bouffon Vert et tease encore plus de méchants.

Sony Pictures et Marvel Studios ont dévoilé l’affiche officielle de Spider-Man: No Way Home, qui oppose non seulement Spider-Man (Tom Holland) au Docteur Octopus (Alfred Molina), mais offre également un aperçu du retour du Bouffon Vert (Willem Dafoe).

Peter Parker/Spider-Man lui-même occupe le centre de l’affiche de No Way Home et porte son costume « Iron Spider ». Le super-héros regarde implicitement Doc Ock, les membres métalliques de marque du méchant pointant dans la direction du héros. Encore plus intéressant est le fait qu’en arrière-plan, les téléspectateurs peuvent apercevoir nul autre que le Bouffon Vert chevauchant son planeur emblématique.

L’affiche semble aussi faire allusion à quelques autres méchants de Spidey qui participent également au combat. L’éclair qui traverse l’affiche est un clin d’œil possible au méchant connu sous le nom d’Electro. Et nous savons qu’il est très probable que Jamie Foxx a repris son rôle de The Amazing Spider-Man 2.

Il a également été rapporté que Thomas Haden Church reprendrait son rôle de Flint Marko/Sandman dans Spider-Man 3 de 2007 et que Rhys Ifans reprendrait son rôle de Dr Curt Conners/Lizard dans The Amazing Spider-Man en 2012. Ces rumeurs là sont un peu moins certaines que les autres, mais sachant que le Multivers va complètement s’ouvrir, tout est possible.

Synopsis officiel : Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

Dans le casting, on trouve également les retours de Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei et Jon Favreau.

Réalisé par Jon Watts, Spider-Man No Way Home sort le 15 décembre 2021.

Crédit ©Sony Pictures