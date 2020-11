The Mandalorian saison 2 : Référence à Ant-Man dans l’épisode de Peyton Reed

Peyton Reed glisse une référence à son film Ant-Man dans l’épisode de The Mandalorian qu’il a réalisé.

Peyton Reed, le réalisateur des deux films Ant-Man et qui sera aussi derrière la caméra pour le prochain, a réalisé le deuxième épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Et évidemment, il y a glissé son humour mais aussi une référence à Ant-Man.

Après les événements de l’épisode 1, Din Djarin et l’Enfant ont quitté Tatooine à la recherche de plus de Mandaloriens. Amy Sedaris est revenue en tant que Peli Motto et elle est repérée dans une cantina après que le Mandalorien et l’Enfant ont traversé le désert. Motto jouait aux cartes avec le Dr Mandible, qui a apparemment des informations sur les Mandaloriens.

Et comme ont pu découvrir les téléspectateurs, le Dr Mandible se trouve être une fourmi géante, ce qui est un clin d’œil intelligent de Peyton Reed à la franchise Ant-Man. On ne sait pas s’il fera son retour mais c’est une référence sympathique au MCU.

anyway, now that the election’s over let’s talk about Dr. Mandible pic.twitter.com/O90LQbImOA — James Grebey (@jgrebes) November 6, 2020

Dans cet épisode de The Mandalorian, Mando et l’Enfant sont censés emmener un personnage nommé la « Femme Grenouille » et ses œufs précieux sur une lune appelée Trask où son mari les fertilisera, tout en fournissant également des informations sur d’autres Mandaloriens. Cependant, l’Enfant ne peut pas s’empêcher de garder les yeux sur les œufs et en gobe quelques-uns, malgré les réprimandes de Mando à plusieurs reprises. L’enfant croque même sur l’une des araignées de glace qui ont failli les tuer.

The Mandalorian reviendra la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Les fans de Star Wars commencent à se demander où se trouvent Greef Karga et Cara Dune, ainsi que ce que Moff Gideon est en train de mijoter. Jusqu’à présent, nous ne les avons pas encore vus, mais ils apparaîtront très probablement bientôt.

Crédit ©Disney+