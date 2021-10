Grey’s Anatomy saison 18 : Nouveau job pour Meredith et Addison fait son retour ! (Promo)

Nouveau job pour Meredith dans Grey’s Anatomy et Addison fait son retour dans la promo de la semaine prochaine. Spoilers.

La semaine dernière, dans le premier épisode de la saison 18, Meredith a eu une proposition intéressante, celle de travailler dans un labo tout équipé sur la recherche de la maladie Parkinson. Seul problème, le poste est dans le Minnesota, à des kilomètres de Seattle et Meredith ne veut pas transférer toute sa vie.

Cette semaine, Meredith appelle sa belle-sœur pour visiter le laboratoire de recherche, curieuse d’avoir son avis de neurochirurgienne sur le labo et les ressources mises à disposition. Amelia est rapidement conquise par la proposition et dit à Meredith qu’elle ne devrait pas hésiter. Elle-même déménagerait dès le lendemain et n’y réfléchirait pas à deux fois. Et elle dit à Meredith qu’elle serait stupide de ne pas le faire.

Meredith n’est pas si facile à convaincre. Elle a ses enfants à considérer et elle a un hôpital qui porte son nom où elle a un travail sûr. Heureusement, Nick est là pour lui rappeler que même si elle a peur d’échouer, de perdre des millions et d’être humiliée publiquement, ce n’est pas dans sa nature d’être une personne qui se repose sur ses aquis. C’est une femme qui prend des risques.

Elle finit par accepter le poste mais pose ses conditions au Dr Hamilton. Elle refuse de quitter Seattle et fera des allers-retours entre Seattle et le Minnesota où elle se rendra une fois par semaine.

Ailleurs, Webber a ravivé son programme de résidents qui sont en compétition les uns contre les autres. Le côté compétition rappelle les premières saisons de la série quand les résidents étaient motivés pour se surpasser.

Addison est de retour !

La semaine prochaine, le groupe de résident va rencontrer un médecin de renom qui fait un retour très attendu dans le monde de Grey’s Anatomy : le Dr Addison Montgomery. Et évidemment, elle fait une entrée iconique en reprenant l’une des premières phrases qu’elle a prononcé quand elle a débarqué dans le final de la saison 1.

Souvenez-vous, quand Addison s’est présentée à Meredith, elle lui a dit : « Vous devez être la femme qui couche avec mon mari ». En anglais, la phrase était : « You must be the woman who’s been screwing my husband. » C’est là où les fans ont réalisé que Derek était marié.

Dans la promo de l’épisode de la semaine prochaine on la découvre disant aux résidents : « I’m Dr. Addison Montgomery and you must be the group that’s been screwing up the program » autrement dit : « Je suis le Dr Addison Montgomery et vous devez être le groupe qui fout en l’air le programme »

Nous ne connaissons toujours pas tous les détails sur le retour d’Addison, mais la promo la montre en train d’opérer lorsque la climatisation cesse de fonctionner, refusant d’abandonner son patient – du Addison tout craché. Elle demande ensuite à Richard d’appeler Meredith, elle a besoin de son aide.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 18 – Promo 18×03