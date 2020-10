James Bond : Le conseil simple et direct de Daniel Craig pour son successeur

Daniel Craig a offert un conseil très simple mais très direct à celui qui prendra la relève en tant que James Bond après Mourir Peut Attendre.

Le film Mourir Peut Attendre est le dernier volet pour Daniel Craig qui a décidé de passer le relais après presque 15 ans dans la peau de 007. Pour le moment, on ne sait pas encore qui prendra la relève mais Craig a un conseil très simple et très direct pour le prochain James Bond.

Invité dans le talk show de Jimmy Fallon, dit simplement à son successeur de « ne pas tout foirer ». On ne peut pas faire plus direct. Après sa réponse impassible, Daniel Craig a offert quelque chose avec un peu plus de substance en disant : « C’est une chose magnifique et incroyable. Laissez-le en meilleur état que lorsque vous l’avez trouvé. »

Certains considèrent que Craig est l’une des meilleures itération de James Bond, il semble ainsi qu’il s’efforce a appliquer son propre conseil en quittant le rôle dans un meilleur état. On attend de voir si Mourir Peut Attendre sera à la hauteur.

Dans Mourir Peut Attendre, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

Mourir Peut Attendre est écrit par Neal Purvis & Robert Wade (007 Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, La Vengeance Dans La Peau) et Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Fleabag).

Le film réunit au casting Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

Source : Movieweb / Crédit ©MGM/Universal