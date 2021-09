Grey’s Anatomy saison 18 : Megan Hunt sera aussi de retour

Un autre visage familier de Grey’s Anatomy fera son grand retour dans la saison 18 de la série

Megan sera prochainement de retour. Abigail Spencer (Timeless), qui incarne Megan la soeur d’Owen dans Grey’s Anatomy, reprendra bientôt son rôle.

A l’occasion des festivités du mariage de Teddy et Owen, la sœur de ce dernier fera son comeback cette saison, alors qu’on ne l’avait plus vu depuis la saison 13. Une saison dans laquelle Megan se faisait opérer par Meredith, et retrouvait Nathan, son amour de jeunesse, avec qui elle repartira.

Tout ce que l’on sait de l’état de Megan dans la prochaine saison de Grey’s Anatomy, d’après les descriptions autour de l’épisode dans lequel elle sera de retour, c’est que cette dernière vit à l’ouest des Etats Unis avec son fils adoptif Farouk. Rien ne mentionne son état amoureux, si cette dernière roucoule toujours avec Nathan Riggs, ou s’ils se sont séparés.

La saison 18, qui débutera le 30 septembre, verra également le retour Kate Walsh, après 16 ans d’absence de Kate Burton en tant que défunte mère de Meredith et l’ajout de Peter Gallagher.

On ne sait pas si tous ces retours sont la mise en place d’un chant du cygne qui marquerait la fin de la série médicale la plus longue de l’histoire américaine. Tout ce que l’on sait c’est que d’autres visages pourraient bien eux aussi revenir à l’écran.

Crédit photos : ©ABC / Source : TVLine