Aquaman 2 : Nouveau look façon « Seul au Monde » pour Patrick Wilson (photo)

Le réalisateur James Wan dévoile une photo de Patrick Wilson, alias Orm, sur le tournage du film Aquaman and the Lost Kingdom.

Patrick Wilson, alias Orm, aura apparemment un look bien différent dans le second volet d’Aquaman. James Wan, le réalisateur de la franchise, a dévoilé une photo en compagnie de l’acteur (quasi méconnaissable) depuis le tournage et Orm a des airs de Tom Hanks dans Seul au Monde, avec sa longue barbe, ses cheveux longs, torse nu portant simplement un pantalon en toile sur la plage.

Sur son post Instagram, Wan a spécifiquement mentionné Seul au Monde (Cast Away) : « J’ai trouvé ce gars @thereelpatrickwilson échoué sur une plage déserte, faisant son imitation de Cast Away. #Aquaman », a écrit Wan.

Au casting. Jason Momoa est rejoint par Amber Heard qui revient dans le rôle de Mera, Patrick Wilson dans le rôle d’Orm, Yahya Abdul-Mateen II en Black Manta et Pilou Asbaek, ancien de Game of Thrones, rejoint le gang pour ce nouveau volet.

Pour le moment, l’histoire de cette suite reste inconnue. Le scénario est écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick, qui a co-écrit le scénario du premier Aquaman, et a également co-écrit l’histoire de Conjuring 3 : Sous l’Emprise du Diable.

Réalisé par James Wan, Aquaman And The Lost Kingdom sort 14 décembre 2022.

Crédit ©Warner Bros/James Wan