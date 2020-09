The Mandalorian saison 2 : Premières images des nouveaux épisodes

Découvrez les premières images de la saison 2 de The Mandalorian qui arrive en octobre sur Disney+.

Les premières images de la saison 2 de The Mandalorian viennent d’être dévoilées par EW. Alors que les nouveaux épisodes arriveront à la fin du mois d’octobre, un premier aperçu est à voir. Mando, l’Enfant alias Bébé Yoda, Cara Dune et Greef Karga sont tous de retour pour la nouvelle saison et ils sont à voir en images.

La série a terminé la production de la saison 2 quelques jours seulement avant l’arrêt des productions de films et séries dans le monde en raison de la pandémie de Covid-19. Des mesures uniques ont dû être prises pour mener à bien le processus de post-production. Jon Favreau et son équipe ont travaillé d’arrache-pied tout en maintenant une certaine distanciation sociale.

Seront de retour pour la nouvelle saison : Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Carl Weathers et Gina Carano. En outre, plusieurs autres acteurs auraient été choisis dans des rôles clés, bien que Disney ne les ait pas confirmés – comme Rosario Dawson dans le rôle de Ahsoka Tano, Temuera Morrison, qui a joué Jango Fett dans les préquelles, aurait signé incarner Boba Fett.

Il y aurait aussi Michael Biehn (The Terminator), Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) et Timothy Olyphant (Justified) à bord. Et bien sûr, il y a le retour de Bébé Yoda, un personnage qui est instantanément devenu une sensation pop culture en ligne, dès sa première apparition l’année dernière.

Rendez-vous le 30 octobre sur Disney+ pour la saison 2 de The Mandalorian.

Source : EW / Crédit ©Disney+