Grey’s Anatomy saison 17 : Un nouveau monde pour les personnages

La showrunner de Grey’s Anatomy tease un tout nouveau monde pour les personnages dans la saison 17.

Comme beaucoup de séries la saison passée, Grey’s Anatomy n’a pas pu terminer ses épisodes à temps à cause de la pandémie de COVID-19 qui a poussé la production à s’arrêter plus tôt. Pour le moment, il n’y a pas encore de date de retour pour la nouvelle saison, mais la production se prépare à se remettre au travail cette semaine.

Quand la production s’est arrêtée, il restait encore 4 épisodes à filmer. Quand la série reviendra, certaines des histoires qui étaient prévues ne seront finalement pas exploré mais d’autres restent d’actualité.

« Même dans les meilleurs moments, le travail principal des scénaristes de télévision est de savoir comment pivoter », explique la showrunner Krista Vernoff à TVLine. « Nous ne travaillons pas pour protéger les histoires que nous avions [planifiées] pour la fin de la saison 16. Cela dit, vous aurez l’occasion de voir certains des moments immédiats où nous nous sommes arrêtés. »

Certains choses ont déjà été filmées et seront incorporées dans les nouveaux épisodes. La décision d’incorporer ces scènes était une évidence pour Vernoff, qui est également en charge de la spin-off de Grey’s Anatomy, Station 19. « Il y avait un excellent matériel que nous avions déjà tourné mais que nous n’avons pas eu l’occasion de diffuser », dit-elle, alors « nous avons trouvé une façon de l’intégrer à notre season premiere. »

Au-delà de cela, comme cela a déjà été annoncé, la série prévoit que les médecins du Grey Sloan seront en première ligne de la crise sanitaire à laquelle nous sommes tous confrontés en ce moment.

Clairement, la série médicale se doit d’attaquer cette pandémie qui touche tout le monde et Vernoff promet que les choses seront différentes. Dans la saison 17, « nous naviguons Covid », dit-elle, « et c’est un tout nouveau monde pour notre hôpital et pour tous nos personnages. »

Source : TVLine / Crédit ©ABC