The Walking Dead : La série spin-off sur Daryl se déroulera en France

Nouveaux détails révélés sur la série spin-off de The Walking Dead centrée sur Daryl Dixon avec Norman Reedus.

Scott M. Gimple, le big bosse de la franchise The Walking Dead, a fait quelques révélations sur la série dérivée avec Norman Reedus qui reviendra en solo dans le rôle de Daryl Dixon. Il a notamment révélé le cadre de la série et les fans français vont être ravis.

Annoncée pour la première fois en septembre 2020, cette série devait être un spin-off centré sur Daryl et Carol (Melissa McBride). La série, développée par Gimple et la showrunner de Walking Dead Angela Kang se serait concentrée sur Daryl et Carol lors d’un road trip apocalyptique située après les événements du final de la série principale. Mais la suite de la série originale a changée et suivra désormais Daryl en mission à l’étranger.

Il y a quelques mois, McBride s’est retirée du spin-off car déménager en Europe – où la série sans titre sera filmée et se déroulera – était « logistiquement intenable » pour l’actrice de longue date de Walking Dead.

Notez aussi que Kang, qui devait servir de showrunner sur le spin-off de Daryl et Carol, a également quitté la série peu de temps après qu’AMC a confirmé le départ de McBride. La série solo encore sans titre de Daryl se tournera cette année sous la direction de David Zabel (Urgences) en tant que showrunner.

Gimple supervise toujours la série dans son ensemble et le producteur exécutif a discuté du spin-off de Daryl Dixon dimanche lors de l’émission spéciale Talking Dead: The Walking Dead Universe Preview 2022, révélant les plans de la série qui devrait être diffusée en 2023.

« Le spin-off de Daryl se déroule en France », a annoncé Gimple. Confirmant un lien avec les zombies Variants introduits dans l’épilogue post-crédits de The Walking Dead: World Beyond, Gimple a déclaré : « [La fin de World Beyond] est un peu un aperçu de certaines des choses auxquelles Daryl va faire face. »

« Daryl est un poisson hors de l’eau pour commencer. Si Daryl se retrouve avec de nouvelles personnes, c’est un poisson hors de l’eau. En France, dans un pays qui traverse l’apocalypse, [c’est] une chose entièrement différente », a ajouté Gimple. « Il se retrouve à devoir se réinventer à nouveau, à se retrouver, et aussi, à ne pas être avec – probablement – les seules personnes au monde avec lesquelles il est à l’aise. »

Parallèlement au spin-off de Daryl Dixon, AMC Studios tourne actuellement Isle of the Dead, qui suit Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan) dans une ville de New York post-apocalyptique, et le spin-off de Rick Grimes/Michonne réunissant Andrew Lincoln et Danai Gurira.

Les derniers épisodes de The Walking Dead seront diffusés à partir du dimanche 2 octobre sur AMC.

Source : Comic Book / Crédit ©AMC