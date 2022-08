Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir : Pourquoi Peter Jackson n’est pas impliqué

Peter Jackson explique pourquoi il n’est pas impliqué dans la nouvelle série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir.

Peter Jackson, le réalisateur oscarisé de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, a déclaré que le studio à l’origine de la prochaine série Amazon Prime Video Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir avait demandé sa contribution à la série au début, mais qu’il n’avait jamais donné suite.

« Ils m’ont demandé si je voulais être impliqué — [la scénariste-productrice Fran Walsh] et moi — et j’ai dit : « C’est une question à laquelle il est impossible de répondre sans voir un scénario » », a déclaré Jackson sur le podcast The Hollywood Reporter’s Awards Chatter cette semaine. « Alors ils ont dit : « Dès que nous aurons les premiers scripts, nous vous les enverrons. » Et les scripts ne sont jamais venus. »

Bien qu’il dise qu’il n’a plus reçu de nouvelles du studio après ça, Jackson a insisté sur le fait que ses sentiments n’étaient pas blessés. « Je vais la regarder », a-t-il dit. « Je ne suis pas le genre de gars qui souhaite du mal. Réaliser un film est déjà assez difficile. Si quelqu’un fait un bon film ou une bonne série, c’est quelque chose à célébrer. La seule chose que j’attends avec impatience, c’est de la voir en tant que téléspectateur neutre. »

Il semble que le studio a dû garder les films et la série séparés à cause des droits : « En poursuivant les droits de notre série, nous étions obligés de garder la série distincte et séparée des films », a déclaré Amazon Studios au Hollywood Reporter dans un communiqué. « Nous avons le plus grand respect pour les films de Peter Jackson et du Seigneur des Anneaux et nous sommes ravis qu’il ait hâte de regarder Les anneaux du Pouvoir. »

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sera diffusé à partir du 2 septembre sur Amazon Prime Video.

Source : THR / Crédit ©Warner Bros