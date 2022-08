Constantine : La série de J.J. Abrams est toujours d’actualité

La nouvelle série Constantine de J.J. Abrams en préparation pour HBO Max serait toujours en cours de développement.

La semaine dernière, l’avenir de nombreux projets en live action de DC a été remis en question lorsqu’il a été annoncé que HBO Max ne sortira pas son film Batgirl dans le cadre de mesures de réduction des coûts pour Warner Bros. Discovery.

Après ça, il a été annoncé que d’autres changements suivraient, y compris l’annonce d’une fusion prévue des plateformes de streaming HBO Max et Discovery+ et un plan sur 10 ans pour DC Films. Alors que certains fans s’inquiètent de l’avenir de leurs projets préférés (Titans, Doom Patrol, Harley Quinn) il y en a une série qui est en développement depuis un certains temps qui a reçu une mise à jour plus prometteuse : Constantine, la série de J.J. d’Abrams.

Selon un rapport de Deadline, Constantine est l’un des projets de HBO Max qui est « sur un terrain solide et qui avance ». Aucun détail supplémentaire n’a été fourni, on ne sait pas exactement à quel point elle est avancée, mais la série semble sur la bonne voie. Le rapport mentionne également Madame X comme étant toujours en développement.

Cette nouvelle série Constantine a été annoncée l’année dernière et il était dit qu’un nouvel acteur serait casté pour le rôle, prenant la place de Matt Ryan. Depuis 2014, Ryan est le visage de John Constantine. Il a joué le personnage dans la série de NBC durant une saison avant de rejoindre l’Arrowverse dans Arrow puis dans Legends of Tomorrow.

Il est aussi la voix de Constantine dans la web série animée Constantine: City of Demons, dans les films animés Justice League Dark et il a repris le rôle pour la saison 3 d’Harley Quinn qui est actuellement en diffusion sur HBO Max.

Notez que la série Sandman, qui vient de faire ses débuts sur Netlix, a aussi sa version du personnage mais joué par une femme. En effet, c’est Johanna Constantine que l’on voit dans la série et elle est incarnée par Jenna Coleman.

Source : Deadline / Crédit ©DC Comics