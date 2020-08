Les Nouveaux Mutants : Les pouvoirs des mutants se dévoilent en teasers

Découvrez de nouveaux teasers pour le film Les Nouveaux Mutants qui mettent en lumière les pouvoirs des mutants, en particulier Magik.

Les fans attendent avec impatience les débuts du film Les Nouveaux Mutants dans les salles de cinéma depuis des mois. Dans l’intervalle, l’équipe marketing du film donne des bribes d’informations sur l’intrigue et les personnages du film pour garder l’intérêt du public.

Les derniers teasers du film partagés sur Twitter mettent en lumière deux personnages qui pourraient très bien être les mutants les plus puissants du film, Anya Taylor-Joy dans le rôle d’Illyana Rasputin alias Magik et Cannonball, joué par Charlie Heaton.

Illyana semble être confirmée comme étant la sœur de Colossus (un personnage vu dans Deadpool). On peut la voir transformer son bras en armure. Et bien sûr, elle possède aussi un pouvoir magique comme l’indique son nom de mutant.

Dans ces trois teasers, Magik est clairement mise en avant mais Les Nouveaux Mutants reste un film d’ensemble. Mais contrairement aux autres, Magik a un meilleur contrôle de ses pouvoirs, ce qui la rend bien plus puissante.

