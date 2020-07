Unbreakable Kimmy Schmidt : Enfin une date française pour le film interactif !

Netflix dévoile enfin une date de diffusion pour le film interactif de Unbreakable Kimmy Schmidt, Kimmy Contre le Révérend.

Kimmy Contre le Révérend va enfin arriver en France. Le film qui conclut la série Unbreakable Kimmy Schmidt est disponible dans d’autres pays sur Netflix depuis le mois de mai dernier mais il était introuvable sur la plateforme en France. La raison : le confinement. La sortie française a été repoussée à cause du doublage qui n’a pas pu être complété dans les temps.

La France est désormais déconfinée et il semble que Netflix prend les mesures nécessaires pour enfin livrer cet épisode spécial interactif. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée par Netflix France et elle donne la date du 5 août prochain. Les fans français de la série vont ainsi enfin pouvoir découvrir la dernière aventure de Kimmy, Titus et les autres.

Dans ce film intitulé Kimmy Contre le Révérend, Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) se lance dans sa plus grande aventure à ce jour. Trois états ! Des explosions ! Un hamburger dansant ! Et vous, le spectateur, décidez comment se déroule l’histoire. Allez-vous déjouer le plan diabolique du révérend (Jon Hamm) et amener Kimmy à son mariage à temps ? Ou allez-vous déclencher accidentellement une guerre contre les robots ?

Alors, prenez votre télécommande et un plateau de délicieux poisson, car Kimmy a son propre spécial interactif Netflix !

Notez que Daniel Radcliffe joue le fiancé de Kimmy.

Rendez-vous le 5 août prochain sur Netflix.

Kimmy Contre le Révérend – Bande-annonce