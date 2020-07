Umbrella Academy saison 2 : La bande-annonce fait un saut dans les années 60 !

Découvrez la bande-annonce de la saison 2 de Umbrella Academy qui fait un saut dans les années 60.

La bande-annonce complète de The Umbrella Academy est enfin tombée. Netflix vient de dévoiler le premier véritable trailer pour la seconde saison de la série. Comme il a été révélé auparavant, la fratrie Hargreeves a fait un saut dans les années 60 et les héros vont devoir à nouveau arrêter la fin du monde.

Quand la série reprendra, la fratrie se trouvera dans les années 60 à Dallas. Cependant, ils sont séparés et arrivent à des moments différents. Cinq va devoir une nouvelle fois les réunir pour tenter à nouveau d’éviter l’apocalypse.

La première saison de Umbrella Academy a suivi le clan Hargreeves alors qu’ils tentaient de rassembler des indices sur la mort de leur père adoptif, forçant les frères et sœurs séparés à se réunir sous un même toit pour la première fois depuis des années.

Entremêlée de flashbacks, la saison 1 a dévoilé une partie de l’histoire tordue de leur père adoptif, a détaillé les événements qui ont conduit à leur rupture et a relaté la descente de leur sœur dans la folie. Le final de la saison 1 a trouvé les Hargreeves confrontés à leur sœur, Vanya, mais ils n’ont finalement pas réussi à arrêter la fin du monde. Pour arranger les choses, ils remontent dans le temps pour empêcher les événements de se produire.

La bande-annonce promet une saison 2 pleine d’action et d’humour si on en croit les premières images. Les personnages vont rencontrer de nouveaux visages. Il y a la femme au foyer texane Sissy (Marin Ireland); Lila (Ritu Arya), une « caméléon » aussi brillante que folle; et Raymond (Yusuf Gatewood), un mari dévoué et un leader né. Mais il y a aussi un trio d’assassins suédois au sang froid joué par Tom Sinclair, Kris Holden-Ried et Jason Bryden.

Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, Justin H. Min et Aidan Gallagher sont de retour pour la saison 2 de The Umbrella Academy.

The Umbrella Academy revient le 31 juillet sur Netflix.

The Umbrella Academy saison 2 – Bande-annonce

Crédit ©Netflix