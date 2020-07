Away : Hilary Swank part en mission sur Mars (photos et teaser)

Découvrez les premières images et le teaser de la série Netlfix Away avec Hilary Swank.

Netflix a dévoilé les premières images de la série Away avec Hilary Swank dans le rôle principale d’une astronaute américaine qui part en mission sur Mars. Un premier teaser a également été dévoilé, il est à voir en fin d’article. Quant aux images, elles sont à découvrir en galerie.

Créée par Andrew Hinderaker et par le producteur exécutif de Friday Night Lights Jason Katims, la série Netflix Away est décrite comme « une épopée émouvante et captivante qui rend hommage aux prouesses incroyables dont sont capables les humains, et aux sacrifices personnels que celles-ci requièrent. »

Dans la série, alors que l’astronaute américaine Emma Green (Hilary Swank) s’apprête à prendre le commandement de la première expédition sur Mars, elle doit en même temps assumer l’absence qu’elle impose à son mari (Josh Charles) et à sa fille adolescente (Talitha Bateman) au moment où ils ont le plus besoin d’elle. Au fil de la mission spatiale, les relations entre les différents membres de l’équipage se complexifient, notamment à cause du manque des êtres chers restés sur terre.

Dans le reste du casting, on trouve : Mark Ivanir, Ato Essandoh, Ray Panthaki, Vivian Wu et Monique Curnen.

Les producteurs exécutifs de la série comptent la showrunner Jessica Goldberg, Matt Reeves, Jason Katims, Edward Zwick, Hilary Swank, Adam Kassan, Andrew Hinderaker, Jeni Mulein et Michelle Lee.

La série sera lancée le 4 septembre sur Netflix.

Away – Teaser

Crédit ©Netflix