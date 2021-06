The Flash saison 7 : Carlos Valdes explique son départ de la série

Carlos Valdes se confie sur son départ de The Flash avant son dernier épisode diffusé ce soir aux Etats-Unis. Spoilers.

L’épisode Good-Bye Vibrations de The Flash marque le dernier épisode de Carlos Valdes dans la série The Flash. Après six saisons et demie, l’acteur a décidé de quitter la série. Pour son dernier épisode en tant que régulier, Cisco rejoint Barry (Grant Gustin) et Caitlin (Danielle Panabaker), pour une mission finale émouvante mais amusante avant qu’il ne déménage de Central City à Star City.

La méta-humaine de la semaine a des liens avec la saison 1, alors que le trio se retrouve face à une nouvelle version de Rainbow Raider (Jona Xiao). Ils ont croisés la première version de Rainbow Raider pour la première fois dans le premier épisode crossover de l’Arrowverse, « Flash vs. Arrow ».

A propos de son départ, dans une interview à EW, Carlos Valdes a expliqué qu’il pensait partir depuis un moment : « L’idée [de partir] était toujours là, mais je ne pense pas que je me sentais à l’aise d’agir avant bien plus tard. Je suis l’enfant d’un immigré, donc toute ma philosophie est « mérite ta place » et je pense que c’est ce que j’ai fait pendant longtemps. Je baissais la tête et ça marchait. Et j’en ai tiré beaucoup de joie et de satisfaction et de récompenses de carrière. Et j’apprécie tellement cela, mais en fin de compte, la santé mentale est importante. »

Prendre soin de lui-même

En fin de compte, c’était surtout en rapport à sa santé mentale : « Et je parlais à un de mes amis ce matin et il m’a dit qu’il pense que notre culture gravite lentement vers la recherche d’énergie de guérison. Et tout comme Cisco a dû abandonner ses pouvoirs pour le bien de sa santé mentale, tout comme ce matin [Naomi] Osaka a dû abandonner Roland Garros pour sa santé mentale. Ce sont des choix très controversés que les gens font et c’est toujours très gratifiant de voir quand les fans réagissent positivement à ce genre de mouvements parce que cela me donne de l’espoir en l’humanité et que les gens comprennent que la santé mentale est une priorité importante. Et donc pour moi de m’éloigner de la série, c’est une façon pour moi de prendre soin de moi. »

Il confie que le showrunner Eric Wallace a été très compréhensif : « Eric a toujours été très doué pour créer un dialogue avec les acteurs et pour motiver la transparence entre nous tous, il a donc été d’un soutien incroyable tout au long de ce processus pour s’assurer que nous collaborons sur ce que nous pensons être un bon au revoir pour Cisco. Et bien qu’une partie sadique de moi ait été tentée de le tuer [rires], nous avons finalement décidé que cela ne serait pas bien. Ce grand au revoir… vraiment, Cisco vient juste déménager de l’autre côté de la rue. C’est vraiment tout ce qui se passe. Alors oui, c’est un au revoir mais ce n’est pas si tragique car cela laisse la porte ouverte à Cisco. »

Pas complètement la fin

Techniquement, ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons Valdes cette saison car il reviendra pour le final de la saison 7, mais c’est son dernier épisode en tant que régulier et membre actif de la team Flash. Il confirme qu’il sera là pour la fin de la saison. « Ouais, je reviens, pour les deux derniers [épisodes] ! Je pense que c’est vraiment flatteur et gratifiant de pouvoir faire un grand au revoir, puis d’être une surprise à la toute fin pour aider l’équipe à vaincre un ennemi redoutable. »

Quant à la suite de sa carrière, il ne sait pas ce qu’il fera, c’est la grande inconnue : « Aucune idée. Vraiment aucune idée et j’adore ça. J’aime que je donne à ce chapitre un au revoir respectable et que mon prochain pas hors de cet au revoir soit un point d’interrogation. Je pense que les points d’interrogation ont tendance à donner aux gens beaucoup d’anxiété, mais en vieillissant, je commence à apprendre qu’il y a quelque chose de très doux à vivre dans ce point d’interrogation. Et j’apprends à apprécier ce mystère. Donc je ne sais pas. Mon instinct me dit que je vais peut-être plonger de façon plus engagée dans la musique, mais qui sait ? »

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW