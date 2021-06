Indiana Jones 5 : Photos d’Harrison Ford et Mads Mikkelsen sur le tournage

Premier aperçu d’Harrison Ford et Mads Mikkelsen sur le tournage du film Indiana Jones 5.

Indiana Jones 5 et son chapeau sont de retour ! Harrison Ford a été aperçu sur le tournage de la suite à venir Indiana Jones 5. L’acteur porte sa tenue emblématique de l’archéologue intrépide, y compris le chapeau bien-aimé. Il porte également un masque parce que…covid. A 78 ans, il doit se protéger mais on imagine qu’il est vacciné à ce stade.

Cette photo a fait surface sur les réseaux sociaux, via un compte de fan de l’aventurier.

Exclusive Photo that we got right now! Harrison Ford sighted on Set of Indiana Jones 5 pic.twitter.com/jVzTB25XIw

Mads Mikkelsen, qui a récemment rejoint la franchise, a aussi été vu non loin du tournage et a accepté de prendre une photo avec un fan.

Today was an unexpected day. Just met @theofficialmads when I was on my duty. Very kind and friendly guy! #MadsMikkelsen pic.twitter.com/4IBhVvxehg

— Iain Makepeace (@IainJoseph89) June 7, 2021