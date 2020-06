The Mandalorian saison 2 : Jon Favreau confirme la diffusion en octobre

Jon Favreau confirme la diffusion de la saison 2 de The Mandalorian au mois d’octobre.

Pas de panique fans de Star Wars, la saison 2 de The Mandalorian sortira bien en temps et en heures. Jon Favreau, le showrunner de la série, a confirmé que la saison 2 sera prête comme prévu, pour le mois d’octobre.

En discutant durant le ATX TV festival qui s’est tenu virtuellement ce week-end, le showrunner a rassuré le public que la série serait diffusé cet automne. Apparemment, quand le confinement est arrivé, l’équipe de la série avait bien avancé sur le travail a effectué et ils continuent le montage et les effets spéciaux à distance.

« Nous avons eu la chance d’avoir terminé la photographie avant le verrouillage, donc grâce à la technologie Lucasfilm et ILM, nous avons pu faire tous les effets visuels de montage à distance … Ce sera disponible comme prévu sur Disney + en octobre, » confie Favreau.

En ce qui concerne le contenu de ces nouveaux épisodes, Favreau reste assez vague mais il tease tout de même ce à quoi les fans peuvent s’attendre pour le retour de la série : « Cela s’appuiera, espérons-le, sur ce que les gens ont adoré dès la première saison. Ça ne ressemble pas à la saison prochaine, c’est comme si le travail continuait. »

On attend désormais une date précise pour la saison 2 de The Mandalorian mais au moins, on sait qu’elle arrivera pour le mois d’octobre. En attendant, la saison 1 est disponible sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+