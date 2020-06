13 Reasons Why saison 4 : Où se trouve chaque personnage à la fin ?

Que réserve l’avenir pour les personnages de 13 Reasons Why ? Découvrez comment leurs histoires se terminent. SPOILERS.

Après 4 saisons et un final intense, 13 Reasons Why est arrivée à sa fin et on sait enfin ce que l’avenir réserve aux personnages principaux de la série. Les élèves ont eu leur diplôme de lycée et chacun s’en va vers un avenir un peu plus positif après tous les événements traumatisants qu’ils ont vécu. Cependant, l‘un d’entre eux ne vivra malheureusement pas jusqu’à la remise des diplômes.

Justin (Brandon Flynn) : Comme pointer dans la critique, Justin est le personnage qui meurt dans le dernier épisode. Après s’être effondré au bal de promo, il a été révélé que Justin était séropositif. Et parce qu’il n’a pas été traité, cela s’est transformé en sida, ce qui l’a finalement tué. Dans le final, Clay et ses parents entourent le lit d’hôpital de Justin alors qu’il rend son dernier souffle.

Clay (Dylan Minette) : Clay s’en va pour la fac de Brown. Grace à Ani, qui a réécrit sa dissertation d’entrée, il est reçu dans l’une des universités les plus réputées des Etats-Unis. Et il ne sera pas complètement seul puisqu’avant de partir, il fait la rencontre d’une jeune fille qui va aussi à Brown et qui semble avoir les mêmes passions que lui. Mais Clay a encore du travail à faire sur sa santé mentale.

Tony (Christian Navarro) : Après avoir passé 4 saisons à s’occuper des autres, Tony pense enfin à lui. Alors qu’au départ il ne voulait pas laisser le garage de son père, il fini par le laisser entre les mains de Caleb (ils sont toujours en couple) et part pour l’université du Nevada avec une bourse où ses talents de boxeur seront appréciés. Le dernier plan de la série voie Clay et Tony dans sa voiture en laissant Evergreen derrière eux et prenant un nouveau départ.

Jessica (Alisha Boe) : La mort de Justin l’a dévastée mais la jeune femme reste forte. Après avoir écrit une dissertation sur ses combats féministes et ce en quoi elle croit, Jessica, qui a fait un très beau discours durant la remis des diplômes et a envoyé promener la patriarchie, est admise à l’université de Berkeley. Et elle n’est pas la seule à partir dans cette université.

Alex (Miles Heizer) est non seulement nommé roi du bal, mais il sort avec Charlie (Tyler Barnhardt) et va à Berkeley à l’automne. Et il semble que Tyler (Devin Druid) s’y rende également parce qu’il invite Alex à faire du covoiturage avec lui pour les matchs de football de Liberty l’année prochaine vu que leurs moitiés sont plus jeunes qu’eux. Dans un retournement de situation, Tyler sort avec Estela, la sœur de Monty.

Zach (Ross Butler) : Durant toute la saison, Zach a souffert de dépendance à l’alcool et n’a pas arrêté de s’auto-saboter. Il finit par se voir offrir un poste d’entraîneur de football à Liberty High, mais il est révélé plus tard qu’il va étudier la musique et le chant à l’université.

L’élève exemplaire qu’est Ani part aussi pour l’université de son chois. Elle a été reçue partout et elle s’est également réconciliée avec Clay mais leur relation reste amicale. Et pour finir, Ryan et Courtney qui n’étaient plus là depuis un moment puisqu’apparemment ils étaient déjà diplômés, font une apparition finale et les choses semblent bien aller pour eux. Evidemment, Ryan ne loupe pas une occasion et drague ouvertement Winston. Ce dernier qui a découvert la vérité sur le meurtre de Bryce a décidé de ne pas les dénoncer.

Crédit ©Netflix