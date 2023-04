The Acolyte : L’acteur de Chewbacca jouera un autre Wookie Jedi

Joonas Suotamo alias Chewbacca dans la dernière saga Star Wars, reviendra pour jouer un autre Wookie dans la série The Acolyte.

Hier, Lucasfilm et Disney ont présenté plusieurs de leurs projets Star Wars durant la Star Wars Celebration à Londres. Parmi les séries à venir, on compte notamment The Acolyte qui se déroule à la fin de l’ère de la Haute République menant aux événements des films préquelles.

Cette nouvelle série se déroule à un moment où il y a encore beaucoup de Jedi. Des images projetées durant la SWC ont révélé que l’actrice de The Matrix, Carrie-Anne Moss, utilisait les pouvoirs de la Force, ainsi qu’un tas de combats au sabre laser. Joonas Suotamo, qui joue Chewbacca dans la dernière trilogie Star Wars, jouera un maître Wookie Jedi nommé Kelnacca.

Le casting contient également Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson et Dean-Charles Chapman. Ils ont accompagné la showrunner Leslye Headland à la Celebration pour présenter les premières images de la série qui ne sont pas disponibles en ligne.

« Ce que j’ai présenté à Kathy, c’est Frozen rencontre Kill Bill », a déclaré Headland sur scène, faisant référence à la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. « J’ai été époustouflée par ce que je voyais et tout l’amour qu’elle a pour Star Wars est à l’écran » a déclaré Kennedy à son tour.

Just announced at #StarWarsCelebration: The Acolyte, an upcoming Original Star Wars series from Lucasfilm coming to @DisneyPlus in 2024. pic.twitter.com/ZgLlo8LsjG — Star Wars (@starwars) April 7, 2023

The Acolyte sera diffusée au courant de l’année 2024 sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©Lucasfilm