Doctor Who : Steven Moffat a écrit une histoire pour le 13eme Docteur de Jodie Whittaker

Steven Moffat, l’ancien showrunner de Doctor Who a écrit une histoire courte avec le Docteur de Jodie Whittaker.

Steven Moffat n’est peut-être plus showrunner de Doctor Who mais cela ne veut pas dire qu’il est complètement sorti de ce monde. Depuis quelques semaines alors que le monde est confiné suite à l’épidémie de Covid-19, les scénaristes de diverses périodes de Doctor Who partagent de nouvelles aventures dans l’univers de la série sur le site de cette dernière.

Parmi les auteurs, on trouve ainsi Steven Moffat qui a écrit une histoire avec le 13ème Docteur incarné par Jodie Whittaker. Intitulé The Terror of the Umpty Ums, cette histoire voit le Docteur faire face à un cyborg tueur déguisé en petit garçon dans un foyer pour enfants. Il a pour intention de détruire la race humaine.

Pour lire cette histoire (en anglais) c’est sur le site officiel de la série en suivant ce lien. Bien évidemment elle est écrite en anglais, et pour le moment aucune traduction n’est disponible. Mais cela pourrait bien venir.

C’est la première fois que Moffat écrit pour le 13ème Docteur. Son rôle de showrunner a pris fin avec l’ère du Docteur de Peter Capaldi. En ces temps difficiles, on peut toujours compter sur Doctor Who pour se changer les idées. La preuve, le Docteur nous a déjà donné des conseils pour le confinement.

Source : RadioTimes / Crédit ©BBC