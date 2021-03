Thor Love and Thunder : Vidéo de la transformation de Jane en Mighty Thor

Après des images, voici une vidéo de Natalie Portman sur le tournage de Thor Love and Thunder qui semble se transformer en Mighty Thor.

A la fin de la semaine dernière, des images de Natalie Portman sur le tournage de Thor Love and Thunder en Australie ont fait surface. Apparemment, une vidéo a aussi été filmée au même moment et elle est découvrir dans le tweet ci-dessous.

Sur la vidéo, on peut voir l’actrice soutenue par des personnes habillées en bleu et par des harnais, se secouant dans tous les sens. On ne sait pas exactement ce qui se passe mais, il semble bien que c’est le moment de sa transformation en Mighty Thor.

📹 Dublê de Natalie Portman ensaiando uma cena no set de « Thor: Love and Thunder » em Sydney, na Austrália. pic.twitter.com/MfJPu0se0I — Natalie Portman Updates (@nportmanbr) March 5, 2021

Thor: Love and Thunder devient rapidement l’un des projets les plus intrigants de Marvel. Le film ressemble de plus en plus à une équipe non officielle des Avengers.

Dans Thor Love And Thunder, Chris Hemsworth est accompagné de Tessa Thompson qui revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et Jaimie Alexander reviendra en Lady Sif. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher des Dieux.

Il se dit également que plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie, dont Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillan seront présents dans le film et que Matt Damon ferait aussi une apparition.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel Studios/Disney/DR