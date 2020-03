The Falcon and The Winter Soldier : La série se passe en 2023 (photos et vidéos de tournage)

Des photos de tournage de la série The Falcon and The Winter Soldier dévoilent que la série se déroule en 2023, juste après les événements de Avengers Endgame.

Le tournage de la série The Falcon and The Winter Soldier se déroule toujours actuellement et des photos et vidéos continuent de faire surface sur la toile. Le site Murphy Universe a récupéré des images prises sur le tournage et celles-ci confirment que le film se déroule ben en 2023, soit juste après les événements d’Avengers Endgame.

Attention, la suite contient des spoilers potentiels.

Les images révèlent aussi que la série verra une prise d’otages durant le sommet du G20 à New York. On peut aussi voir des véhicules du SWAT et des gangs de méchants qui sont apparemment des femmes si on en croit la source de Murphy Universe. Il semble que Bucky et US Agent travaillent ensemble pour sauver les otages.

Les membres de la distribution comprennent Wyatt Russell dans le rôle de John Walker, héritier de Captain America, et Adepero Oduye, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Carl Lumbly et Noah Mills dans des rôles non divulgués.

La série se déroule après les événements d’Avengers: Endgame où Steve Rogers (Chris Evans) a officiellement donné le bouclier de Captain America à Sam (Anthony Mackie). Bucky et Sam se retrouveront dans une aventure mondiale mettant leurs compétences à l’épreuve.

The Falcon and The Winter Soldier a été créée par Malcolm Spellman (Empire) et est réalisé par Kari Skogland (The Handmaid’s Tale). La série arrive au mois d’août sur Disney+.

