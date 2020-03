Penny Dreadful City of Angels : Nouvelle bande-annonce avec Natalie Dormer

Découvrez la nouvelle bande-annonce de la série Penny Dreadful City of Angels.

Après un teaser, la chaîne Showtime dévoile enfin un trailer complet pour la série Penny Dreadful City of Angels, suite de la série originale Penny Dreadful qui se déroule des années après et en Amérique. On y découvre le personnage de Natalie Dormer semer le chaos dans les rue de Los Angeles alors qu’un inspecteur de police tente de sauver sa famille.

City of Angels se déroule en 1938 à Los Angeles, où les tensions existantes sont enflammées par des forces surnaturelles comme Magda (Natalie Dormer), une puissante démon qui peut prendre l’apparence de celui qu’elle choisit. Elle affrontera sa sœur, Santa Muerte, l’Ange de la mort.

Présentée comme un « descendant spirituel » de la série originale de Showtime, Penny Dreadful: City of Angels démarre avec un assassinat macabre qui pousse l’inspecteur Tiago Vega (Daniel Zovatto) et son partenaire Lewis Michener (Nathan Lane) au cœur de l’action des bouleversements politiques et sociaux de l’époque.

Les autoroutes menacent de déplacer la communauté mexicaine-américaine locale, des espions du Troisième Reich infiltrent le gouvernement et l’évangélisation est en augmentation.

Au casting on trouve aussi : Rory Kinnear, Kerry Bishé, Michael Gladis, Johnathan Nieves, Jessica Garza, Adam Rodriguez, Amy Madigan, Brent Spiner, Lin Shaye, Thomas Kretschmann, Ethan Peck, et Dominic Sherwood.

John Logan, le créateur de la série originale revient à l’écriture et à la production exécutive de City of Angels.

Penny Dreadful City of Angels démarre le 26 avril sur Showtime.

Penny Dreadful City of Angels – Trailer