Critics Choice Awards 2025 : Anora, Wicked, The Substance, Shogun, Hacks gagnants

Découvrez les gagnants des Critics Choice Awards 2025 avec Anora sacré meilleur film et Shogun meilleure série.

Les Critics Choice Awards 2025 ont décerné leurs honneurs vendredi soir et la comédie dramatique du réalisateur Sean Baker, Anora (Palme d’Or 2024), remportant le premier prix dans la catégorie cinéma tandis que l’épopée historique de FX/Disney+, Shōgun, se distingue dans les catégories TV.

À l’approche de la soirée, l’adaptation à l’écran de la comédie musicale Wicked de Broadway avait égalé le drame de succession papale Conclave pour le plus grand nombre de nominations dans les catégories de films, avec 11 chacun. Wicked a fini par remporter trois prix, dont Jon M. Chu qui a remporté le trophée du meilleur réalisateur après avoir été snobé par les Oscars. Le film a également gagné pour ses costumes et ses décors, cependant, rien pour ses actrices.

Conclave, quant à lui, a remporté le prix du meilleur ensemble et a gagné pour le scénario original de Peter Straughan.

Emilia Pérez, qui comptait 10 nominations, a également remporté trois victoires, dont le trophée de la meilleure actrice dans un second rôle pour Zoe Saldaña, consolidant ainsi sa place de favori aux Oscars et donnant un coup de pouce au film musical qui fait face aux retombées négatives des vieux tweets de sa star Karla Sofía Gascón. Gascón, nommée pour la meilleure actrice, n’était pas présente.

Le film d’Audiard controversé a également remporté le prix du meilleur film en langue étrangère et de la meilleure chanson (« El Mal » de Saldaña, Gascón et Camille).

L’autre triple vainqueur ce soir était The Substance, Demi Moore remportant le prix de la meilleure actrice après avoir fait de même aux Globes pour ajouter à son élan aux Oscars. La scénariste-réalisatrice Coralie Fargeat a remporté le prix du scénario adapté, et a également gagné pour Coiffure et maquillage.

Adrien Brody a également réitéré sa victoire des Golden Globes en remportant le prix du meilleur acteur, la seule victoire de The Brutalist qui avait remporté le prix du meilleur film dramatique aux Globes.

Du côté de la télévision, le géant des Emmy Shōgun de FX/Hulu, qui a ouvert la voie avec six nominations, a remporté le prix de la meilleure série dramatique et du meilleur acteur dans une série dramatique pour Hiroyuki Sanada, réitérant ainsi ses victoires aux Globes et aux Emmys. Le drame d’époque japonais a également balayé les catégories d’acteur et d’actrice dans un second rôle.

La seule catégorie qui leur ait passé sous le nez est celle de la meilleure actrice dans un drame, où Kathy Bates de Matlock de CBS a battu la gagnante des Emmy Anna Sawai. Cependant, Shōgun a remporté le plus grand nombre de trophées au cours de la soirée, au cinéma et à la télévision, avec quatre.

Notez que la série Hacks continue d’être adorée de ces cérémonies remportant le prix de la meilleure comédie et ses actrices Jean Smart et Hannah Einbinder sont également reparti avec les prix des meilleures actrices principal et de second rôle das une comédie, respectivement.

Critics Choice Awards 2025 – Le Palmarès

CINEMA

Meilleur Film

Anora

Meilleur acteur

Adrien Brody – The Brutalist

Meilleure actrice

Demi Moore – The Substance

Meilleur acteur second rôle

Kieran Culkin – A Real Pain

Meilleur actrice second rôle

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Meilleur.e jeune acteur/actrice

Maisy Stella – My Old Ass

Meilleur Ensemble

Conclave

Meilleur Réalisateur

Jon M. Chu – Wicked

Meilleur scénario original

Coralie Fargeat – The Substance

Meilleur scénario adapté

Peter Straughan – Conclave

Meilleure photo

Jarin Blaschke – Nosferatu

Meilleurs décors

Nathan Crowley, Lee Sandales – Wicked

Meilleur montage

Marco Costa – Challengers

Meilleurs Costumes

Paul Tazewell – Wicked

Meilleurs coiffure et maquillage

Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello, Pierre-Olivier Persin – The Substance

Meilleurs effets visuels

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer – Dune : Deuxième Partie

Meilleur film d’animation

Le Robot Sauvage

Meilleure comédie (ex aequo)

A Real Pain

Deadpool & Wolverine

Meilleur film en langue étrangère

Emilia Pérez

Meilleur scénario original

« El Mal » – Emilia Pérez – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille

Meilleure Musique

Trent Reznor & Atticus Ross – Challengers

TELEVISION

h3>Meilleure série dramatique

Shōgun (FX / Hulu)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Hiroyuki Sanada – Shōgun (FX / Hulu)

Meilleure actrice dans une série dramatique

Kathy Bates – Matlock (CBS)

Meilleur acteur de second rôle dans une série dramatique

Tadanobu Asano – Shōgun (FX / Hulu)

Meilleure actrice de second rôle dans une série dramatique

Moeka Hoshi – Shōgun (FX / Hulu)

Meilleure comédie

Hacks (Max)

Meilleur acteur dans une comédie

Adam Brody – Nobody Wants This (Netflix)

Meilleure actrice dans une comédie

Jean Smart – Hacks (Max)

Meilleur acteur de second rôle dans une comédie

Shrinking (Apple TV+)

Meilleure actrice de second rôle dans une comédie

Hannah Einbinder – Hacks (Max)

Meilleure série limitée

Baby Reindeer (Netflix)

Meilleur téléfilm

Rebel Ridge (Netflix)

Meilleur acteur dans une série limitée ou téléfilm

Colin Farrell – The Penguin (HBO | Max)

Meilleure actrice dans une série limitée ou téléfilm

Cristin Milioti – The Penguin (HBO | Max)

Meilleur acteur de second rôle dans une série limitée ou téléfilm

Liev Schreiber – The Perfect Couple (Netflix)

Meilleure actrice de second rôle dans une série limitée ou téléfilm

Jessica Gunning – Baby Reindeer (Netflix)

Meilleure série en langue étrangère

Squid Game (Netflix)

Meilleure série animée

X-Men ’97 (Disney+)