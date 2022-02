Reacher : La série déjà renouvelée pour une saison 2

Amazon Prime Video renouvelle déjà la série Reacher pour une saison 2.

Jack Reacher sera bien de retour. Alors que la première saison a été mise en ligne il y a moins d’une semaine, Amazon renouvelle déjà sa confiance à son nouveau héros. Une seconde saison de Reacher a en effet été annoncée par le streamer.

Ce renouvellement rapide n’est pas surprenant puisque selon Amazon, Reacher est l’un des cinq programmes les plus regardées de Prime Video de tous les temps. Cependant, les chiffres n’ont pas été rendus publics.

Reacher est basé sur la série de romans Jack Reacher de Lee Child. La saison 1 est basée sur le premier roman de la série, Killing Floor (Du fond de l’abîme en VF), sorti en 1997. Alan Ritchson joue le rôle principal, et il semblerait que les fans aient bien accueilli sa version de Jack Reacher. Dans la série, Jack Reacher, un enquêteur de la police militaire, est récemment entré dans la vie civile lorsqu’il est faussement accusé de meurtre.

« Toute l’équipe de ‘Reacher’ – distribution, production, scénaristes, etc. – est si heureuse de la merveilleuse réception que la série a reçue », a déclaré Nick Santora, le créateur de la série. « Amazon, Skydance et Paramount ont été des partenaires fantastiques et tout le monde est ravi de retrousser ses manches et de se mettre au travail sur ce qui sera une excellente saison deux. »

Outre les Ritchson, le casting de la saison 1 comprend Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Hugh Thompson, Maria Sten, Harvey Guillén, Kristin Kreuk, Currie Graham, Marc Bendavid, Willie C. Carpenter, Maxwell Jenkins et Bruce McGill.

La saison 1 de Reacher est disponible sur Amazon Prime Video.

Source : Variety / Crédit ©Amazon