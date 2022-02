Better Call Saul saison 6 : Un teaser cryptique révèlerait la date de la dernière saison

Un teaser cryptique révèlerait la date de retour de Better Call Saul pour sa sixième et dernière saison.

Better Call Saul se la joue cryptique. AMC a dévoilé un premier teaser pour la saison finale du spin-off de Breaking Bad, avec des indices sur la date. Mais c’est sans compté sur les fans très aguerris qui ont peut-être réussi à décrypter la vidéo.

Sur le teaser, on découvre les infâmes Cousins, frères jumeaux meurtriers, qui traversent une scène de crime qui ressemble fortement au domaine de leur cousin Lalo. Si vous vous souvenez, Lalo a survécu à une tentative d’assassinat orchestrée par Gus et Nacho chez lui lors de la finale de la saison 5.

#BetterCallSaul returns for its final season. Mark your calendar. pic.twitter.com/xX7Rsb3qmK — Better Call Saul (@BetterCallSaul) February 7, 2022

La vidéo est accompagnée d’une légende nous disant de « marquer notre calendrier » et pourtant elle ne nous donne jamais de date de première pour la saison 6. Cependant, dans la vidéo, un travailleur de la scène du crime a disposé des étiquettes de preuve portant les lettres « D » et « R », et certains fans aux yeux d’aigle ont interprété cela comme signifiant que la date de la première est le 18 avril.

Explication : D est la quatrième lettre de l’alphabet, et avril est le quatrième mois de l’année, tandis que R est la 18e lettre de l’alphabet (en anglais, le mois est avant le jour). Cela aurait du sens, puisque le 18 avril est un lundi, et Better Call Saul est généralement diffusé le lundi soir sur AMC.

D : 4

R : 18th letter of the alphabet 4/18 ? — Quentin Billet-Garin (@qbilletgarin) February 7, 2022

En juillet dernier, la star Bob Odenkirk a été victime d’une petite crise cardiaque sur le plateau et a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais il s’est complètement rétabli et est revenu sur le plateau six semaines plus tard.

Better Call Saul a été diffusé pour la dernière fois en avril 2020, et aux dernières nouvelles, la sixième et dernière saison fera ses débuts au courant de cette année 2022. On attend de voir si le 18 avril est la bonne date. En France, la série est diffusée sur Netflix.

Crédit ©AMC