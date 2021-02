Old : Premier teaser du prochain film de M. Night Shyamalan

Premier trailer de Old, prochain film du réalisateur M. Night Shyamalan, dévoilé durant le Super Bowl.

Après Split et Glass, le réalisateur M. Night Shyamalan revient cette année avec un nouveau long métrage intitulé Old, Un premier teaser intrigant a été dévoilé durant le SuperBowl et il est à voir en fin d’article.

L’histoire du film est actuellement gardée secrète, bien que le film soit apparemment basé sur le roman graphique français Château de Sable de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters, sur un groupe de personnes piégées sur une étrange plage avec un sombre secret.

Le teaser montre effectivement plusieurs personnes sur une plage qui semble paradisiaque mais comme c’est souvent le cas avec les films de Shyamalan, les choses vont vite vriller. Un gamin de 6 ans se transforme en ado en l’espace de quelques heures et une femme vit une grossesse accélérée. Bref, tout le monde vieilli à une vitesse impossible. Le temps passe bien plus rapidement sur cette plage.

Le casting est composé de Gael García Bernal, Eliza Scanlen (Little Women), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Alex Wolff (Hereditary), et Vicky Krieps (Phantom Thread).

Old sort le 21 juillet 2021 en France.

Old – Teaser