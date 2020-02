Les Nouveaux Mutants : 15 nouvelles images avec Maisie Williams et Anya Taylor-Joy

Découvrez des images du film Les Nouveaux Mutants avec Maisie Williams et Anya Taylor-Joy.

Après des années d’incertitude, le film Les Nouveaux Mutants va enfin sortir cette année. La promo est donc lancée et de nouvelles images ont été dévoilées sur la toile. Sur ces images on découvre les personnages de Rahne Sinclair alias Wolfsbane (Maisie Williams), Illyana Rasputin alias Magik (Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie alias Cannonball (Charlie Heaton), Danielle Moonstar alias Mirage (Blu Hunt ) et Roberto “Bobby” da Costa alias Sunspot (Henry Zaga).

Le film était initialement prévu pour une sortie en salles en 2018, mais il a subi de multiples retards au milieu de reshoots qui ne se sont finalement jamais produits. L’achat par Disney des propriétés de la Fox a encore poussé la sortie. Désormais, le film est prêt et le réalisateur Josh Boone promet qu’il a maintenu sa vision originale.

Les Nouveaux Mutants – Charlie Heaton Sam Guthrie alias Cannonball Les Nouveaux Mutants – Henry Zaga Roberto "Bobby" da Costa alias Sunspot Les Nouveaux Mutants – Maisie Williams Rahne Sinclair alias Wolfsbane Les Nouveaux Mutants – Anya Taylor-Joy Illyana Rasputin alias Magik Les Nouveaux Mutants – Blu Hunt Danielle Moonstar alias Mirage

Les Mutants deviennent dangereux – pour eux-mêmes comme pour les autres – lorsqu’ils découvrent leurs pouvoirs. Détenus contre leur volonté dans une division secrète d’un mystérieux hôpital psychiatrique, cinq jeunes mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer les graves erreurs de leur passé. Traqués par une puissance surnaturelle, leurs peurs les plus terrifiantes vont devenir réalité.

Le casting du film inclut Anya Taylor-Joy (Glass), Maisie Williams (Game of Thrones), Henry Zaga (Teen Wolf), Charlie Heaton (Stranger Things), Blu Hunt (The Originals) et Alice Braga (I Am Legend).

Réalisé par Josh Boone, Les Nouveaux Mutants sort le 1er avril prochain.

Source : EW / Crédit ©20th Century Studios