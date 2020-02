Doctor Strange 2 : Le showrunner de Loki à l’écriture

Michael Waldron, le showrunner de la série Loki, a été engagé pour réécrire le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a un nouveau scénariste. Michael Waldron, le showrunner de la prochaine série de Disney + Loki, a été engagé pour réécrire le film. Cette nouvelle arrive peu de temps après l’annonce de Sam Raimi en remplaçant possible de Scott Derrickson à la réalisation.

Michael Waldron prend le relais de Jade Bartlett qui avait précédemment été engagée pour écrire le film quand Derrikson était encore le réalisateur. Les changements de réalisateur et de scénariste n’ont pour le moment pas affecté la production du film qui est censée démarrer ce printemps pour une sortie l’an prochain.

Rachel McAdams ne revient pas à l’affiche du film mais Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor et Benedict Wong sont attendus de retour. Il est aussi attendu qu’Elizabeth Olsen reprenne son rôle de Scarlett Witch. Sa série WandaVision, ainsi que la série Loki, devraient mettre en place le film.

Sachant que la série Loki sera liée à Doctor Strange 2, le choix du scénariste a du sens.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira en mai 2021.

Source : THR / Crédit ©Marvel