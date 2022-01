The Boys saison 3 : Date de diffusion dévoilée et détails sur la série spin-off (video)

Amazon annonce enfin une date de diffusion pour la saison 3 de The Boys et dévoile de nouveaux détails sur la série spin-off.

The Boys a enfin une date pour sa saison 3. La série de super-héros déjantée reviendra cet été, le 3 juin prochain sur Amazon Prime Video. C’est la websérie dérivée Seven on 7 qui a annoncé la nouvelle ce vendredi.

La révélation intervient à la toute fin du segment du webisode avec des images de la saison 3 mettant en vedette une séance photo au siège de Vought avec Starlight (Erin Moriarty) et Homelander (Antony Starr) qui sourit comme un maniaque…ça fait peur.

Il a été précédemment confirmé qu’un spin-off était en préparation, se concentrant sur les futurs super-héros qui suivaient un programme contrôlé par Vought pour développer leurs pouvoirs, puis décider où ils iraient. L’épisode de Seven on 7 a fait allusion à la nouvelle série dérivée, confirmant le nom de l’université, Goldolkin University.

« C’est presque à nouveau cette période de l’année, les amis », a déclaré le présentateur Cameron Coleman, personnage dans l’univers de The Boys, dans la vidéo. « C’est le draft annuel des héros de Vought. Dans quelques mois à peine, les jeunes héros, les meilleurs et les plus brillants de l’Université Godolkin verront leurs rêves se réaliser ou s’effondrer, car tout leur entrainement au cours des quatre dernières années se résume à ça. »

Il ajoute : « Tout est en jeu pour ces héros universitaires, car des contrats lucratifs pour défendre les plus grandes villes américaines sont tous à gagner. » Il cite notamment Miami, Cleveland et Los Angeles comme villes possibles pour les futurs Super-héros. L’un d’entre eux est Golden Boy qui est apparemment le plus convoité.

Jusqu’à présent, les acteurs confirmés pour jouer les jeunes super-héros dans le spin-off incluent Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Reina Hardesty et Maddie Phillips.

The Boys – Seven on 7