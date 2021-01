Batwoman saison 2 : Nouvelles images, affiche et synopsis du premier épisode

Découvrez un synopsis, des nouvelles images ainsi qu’une affiche pour la saison 2 de Batwoman avec Javicia Leslie.

La saison 2 de Batwoman arrive à grands pas. Dans un peu plus d’une semaine, Javicia Leslie fera ses débuts de super-héroïne dans la série de la CW et reprendra le flambeau de Kate Kane qui a disparue. De nouvelles images, une affiche ainsi qu’un synopsis pour le premier épisode de la saison 2 ont été dévoilés par la CW.

Le synopsis apporte quelques précisions sur le premier épisode dans lequel Ryan Wilder (Leslie) trouve le costume de Kate et décide de changer sa vie :

Les amis et la famille de Kate espèrent que Kate pourra encore être retrouvée, une sans-abri de 25 ans nommée Ryan Wilder (Javicia Leslie) tombe sur la combinaison de Kate. Concentrée sur le fait de ne plus être une victime, Ryan prend le costume pour l’utiliser comme armure et se lâche dans les rues de Gotham, éliminant divers membres d’un nouveau gang appelé la False Face Society.

Pendant ce temps, Jacob Kane (Dougray Scott) et Luke Fox (Camrus Johnson) lancent des recherches pour Kate, Mary Hamilton (Nicole Kang) est aux prises avec la perte d’un autre membre de sa famille, Sophie Moore (Meagan Tandy) se débat avec des choses non dites à son premier amour, et Alice (Rachel Skarsten) est furieuse que quelqu’un est mis la main sur Kate avant qu’elle ne puisse se venger.

Au même moment, « Bruce Wayne » (Warren Christie) revient sous prétexte de chercher Kate, mais la vérité est qu’il veut récupérer son costume et cela se transforme en choc des imposteurs alors que « Batwoman » et « Bruce » s’affrontent dans la première de la saison bourrée d’action.

La saison 2 de Batwoman sera diffusée à partir du dimanche 17 janvier.

Source : ComicBook / Crédit ©CW