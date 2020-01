CW Saison 2020/2021 : The Flash, Supergirl, Riverdale et 10 autres séries renouvelées

La CW renouvelle The Flash, Supergirl, Riverdale et 10 autres séries pour la saison 2020/2021.

Comme chaque début d’année depuis maintenant quelques saisons, la CW annonce ses renouvellements précoces. Ce mardi, la chaîne a dévoilé que 13 de ses séries en cours seront de retour pour la saison 2020/2021. Les fans peuvent ainsi être soulagés sachant que leurs séries préférées reviendront pour une année supplémentaire.

Les séries de l’Arrowverse The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning ainsi que la nouvelle Batwoman seront de retour. Arrow s’en va cette année mais son héritage reste en place pour une saison supplémentaire.

Notez aussi que Riverdale, Legacies, Dynasty, All American, Charmed, Roswell New Mexico, In the Dark, ainsi que la nouveauté Nancy Drew reviendront également à l’antenne l’an prochain. Quant à la série Katy Keene, la spin-off de Riverdale qui démarre en février, elle n’est pas encore renouvelée mais elle a reçu une commande de 13 scripts supplémentaires, ce qui est bon signe.

The Flash reviendra pour sa saison 7, Legends of Tomorrow (dont la saison 5 n’a pas encore commencée) et Supergirl reviendront pour une saison 6, Riverdale reviendra pour une saison 5, Black Lightning et Dynasty reviendront pour leur saison 4, Legacies, Roswell Nouveau-Mexique, Charmed, All American et In The Dark (qui revient à la mi-saison) reviendront pour une saison 3, et Batwoman et Nancy Drew reviendront pour la saison 2.

Il s’agit d’une forte démonstration de soutien de The CW pour toutes ses séries actuelles alors que la chaîne entre dans un nouveau chapitre sans beaucoup de ses séries phares. Supernatural, Arrow et The 100 se terminent toutes cette saison.

Crédit ©CW