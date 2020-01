C’est officiel le film Willow sera décliné en série pour Disney+ !

Le film culte des années 80 réalisé par Ron Howard, Willow, est décliné en série pour Disney+

C’est l’un des films de fantasy des années 80 les plus apprécié de tous les temps : Willow. Un film qui a marqué toute une génération de trentenaires et qui aurait pu avoir une suite, sous l’œil de Ron Howard, puisque le réalisateur de renom a toujours été ouvert à l’idée de revisiter le monde du célèbre nain valeureux.

Si la suite n’a jamais vu le jour, il est sur et certain que Willow fera son retour sur le petit-écran , à l’heure où la fantasy en série a le vent en poupe, de The Witcher, dernier succès fantasy signé Netflix, à l’immanquable Game of Thrones.

Un retour en série pour Willow sur la plate-forme Disney+. A l’origine produit par Lucasfilm, Willow fait partie des licences acquises à l’achat des studios de George Lucas par Disney.

Un production originale qui vient enrichir le catalogue de la plate-forme Disney+, après les déclinaisons en série annoncées autour de Star Wars.

Pour le moment aucune annonce de casting n’a été faite, on ne sait pas si la série suivra le film ou reprendra bien après. Si Warwick Davis, l’iconique héros du film a bien évidemment déjà exprimé le désir d’être de retour pour toute revisite ou réinvention autour de Willow, rien n’a été annoncé côté Disney.

Ce que l’on sait c’est que la pré-production a bel et bien commencé puisque le scénariste de Solo : A Star Wars Story, Jon Kasdan – surement showrunner – a posté une photo sur Twitter pour montrer le début du travail d’écriture sur la série.

« Le bureau est ouvert » comme simple légende d’une photo d’un tableau en liège, symbole de toute Writer’s room américaine, avec une casquette à l’effigie de Willow punaisée en son centre.

The office is open. pic.twitter.com/wty5ENi3He — Jon Kasdan (@JonKasdan) January 6, 2020

On ne sait pas quand Disney fera l’annonce officielle autour de cette déclinaison en série de Willow, qu’on espère sera à la hauteur du film mythique de Ron Howard. Pour le savoir il faudra attendre.

Source : Movieweb / Crédit photos : Lucasfilm