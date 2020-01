Avatar 2 : Nouveaux paysages et nouvelles créatures (images)

Découvrez de premières images pour le film Avatar 2 qui dévoile des nouveaux paysages et créatures.

Le monde de Pandora est en expansion. De premières images du film Avatar ont été révélées. Cette semaine, James Cameron a dévoilé des premiers concept-arts de son film durant la CES convention à Las Vegas.

Les images, que le studio Fox a ensuite partagées en ligne via les médias sociaux, présentent de nouveaux décors insulaires tropicaux, des forêts luxuriantes et de nouvelles créatures aquatiques montées par les Na’vi. « Vous ne reviendrez pas seulement à Pandora – vous explorerez de nouvelles parties du monde », lit-on dans un tweet du compte Twitter officiel du film.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

