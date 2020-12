Hawkeye : La famille de Clint Barton de retour (photos de tournage)

Des photos de tournage de la série Disney+ Hawkeye confirment le retour de la famille de Clint Barton

De nouvelles photos prises sur le tournage de la série Hawkeye dévoile le retour de la famille de Clint Barton. La prochaine série Disney + devrait ainsi en montrer plus de la famille de Hawkeye (Jeremy Renner. En 2015, le film Avengers l’Ere d’Ultron révélé que Clint avait une famille secrète : sa femme Laura (Linda Cardellini) et deux enfants, avec un troisième en route.

La famille de Clint a toujours un point important dans l’histoire du personnage, ce n’est donc pas surprenant de les voir revenir pour la série qui sera centrée sur lui. Quand sa famille s’est évaporée à cause de Thanos, cela l’a mis sur un chemin bien sombre et il est devenu Ronin. Sa mission dans Avengers Endgame était alors de les faire revenir.

Il a été réuni avec eux à la fin, mais on ne savait pas quel rôle ils joueront dans Hawkeye, qui se concentrera sur Clint dans une nouvelle aventure et la formation de Kate Bishop.

Grâce à la dernière série de photos du tournage d’Hawkeye, la présence de la plupart des membres de la famille Barton est désormais confirmée. Le Daily Mail a publié plusieurs photos du plateau et sur certains clichés, Renner peut être vu avec les jeunes acteurs qui ont joué les enfants de Clint dans les films précédents.

Son fils aîné Cooper (Ben Sakamoto), sa fille Lila (Ava Russo) et son plus jeune fils Nathaniel (Cade Woodward) peuvent tous être vus avec Renner en train de répéter ou de filmer des scènes à New York. Les images sont à voir ici.

Celle qui n’apparait pas sur les photos, c’est Linda Cardellini mais elle est occupée avec la troisième saison de Dead to Me. On attend de voir si elle fera une apparition dans la série de Disney+.

Il y a peu de temps, on apprenait qu’il y avait une possibilité pour Florence Pugh de reprendre son rôle de Yelena Belova de Black Widow. La nouvelle a désormais été confirmée, elle sera bien dans la série. Il a aussi été confirmé que Hailee Steinfeld jouera bien Kate Bishop et Vera Farmiga sera sa mère.

Hawkeye devrait arriver courant 2021 sur Disney+.

Source : Variety/ Daily Mail / Crédit ©Disney/DR