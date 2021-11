Matrix 4 : Un autre Morpheus que la version de Laurence Fishburne

Yahya Abdul Mateen II, au casting de Matrix 4 Resurructions promet des explications au changement de visage de Morpheus, ainsi qu’un intrigue différente marquée par des parcours initiatiques.

Avec un synopsis assez vague et un trailer énigmatique qui promet autant d’action que de séquences nostalgie, difficile de savoir où va nous mener l’intrigue de Matrix 4 Resurructions.

D’après tout ce que l’on sait, Matrix 4 revient dans le monde virtuel des machines dans lequel une version plus vieille du Néo que nous connaissons tous , qui pour rappel s’était sacrifié en fin de trilogie pour que les machines et les hommes vivent en harmonie. Difficile de savoir où cette nouvelle intrigue va mener le spectateur et quel type de réflexions nouvelles on va nous proposer sur le sujet, puisque la franchise était au-delà de l’action, une véritable réflexion sur l’humanité et ce qui la caractérise (comme la majorité de la filmographie des sœurs Wachowski).

Une suite donc, avec les visages iconiques de la trilogie culte, promettant de jouer sur la conscience et l’inconscience de ces derniers. Mais aussi de nouveaux visages, qu’ils soient pour des personnages inédits, mais aussi pour incarner d’autres mythiques de l’univers Matrix.

Le remplaçant de Morpheus, Yahya Abdul Mateen II promet que ce nouvel opus nous donnera beaucoup plus d’explications qu’on l’imagine. Des explications sur l’état de la Matrice, mais aussi le sien, puisque Morpheus, à l’origine, possède les traits de Laurence Fishburne, au-delà de son look iconique.

Bien qu’il n’y ait rien de nouveau concernant le remplacement de personnage dans cette licence, puisque ce fut le cas de l’Oracle pour Matrix Revolution, l’acteur promet qu’il y aura une raison plausible au changement de visage de Morpheus.

Si certains fans imaginent déjà que ce Morpheus n’est autres qu’une version software du personnage que nous connaissons qui amènera ce Néo à découvrir la vérité – quite à être un piège – sur la réalité de son existence et de ce qui l’entoure comme dans le premier film, Yahya Abdul Mateen a confirmé qu’il s’agissait bien d’un autre Morpheus que celui de Laurence Fishburne. Quant à savoir s’il est humain ou une création des machines…

L’acteur, à l’occasion d’une interview dernièrement a tenté de rassurer les fans et spectateurs de Matrix – redoutant un bis repetita de ce qu’on connait – en annonçant qu’il s’agit bel et bien d’après le script d’ « une nouvelle intrigue avec de nouvelles opportunités qui laissait de la place pour un nouveau Morpheus… Il s’agit bien évidemment d’une nouvelle itération du personnage. »

« Je joue un personnage qui est sans équivoque conscient de l’histoire de la Matrice et celle de Morpheus. Ce personnage est lui-même en plein parcours initiatique. » explique Mateen.

« On parle beaucoup dans notre histoire d’évolution et de créer sa propre voie. Ce sera le cas pour Morpheus. ». L’acteur terminera en expliquant aussi que cette nouvelle histoire inspirée de la Matrice sera sur un autre ton, peut-être un peu léger parfois, même si le trailer et le synopsis laissent croire à une version plus dangereuse et différente du monde des machines.

Selon le synopsis, Matrix 4 Resurructions se déroule dans un monde de deux réalités – la vie quotidienne et ce qui se cache derrière – Thomas Anderson devra choisir de suivre une fois de plus le lapin blanc. Le choix, bien qu’illusion, est toujours le seul moyen d’entrer ou de sortir de la matrice, qui est plus forte, plus sécurisée et plus dangereuse que jamais.

Avec Keanu Reeves et Carrie Ann Moss, le casting de Matrix 4 comprend aussi Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson et Daniel Bernhardt, qui reprennent tous des rôles de la trilogie originale. Côté nouveaux visages on retrouvera Jessica Henwick (Game of Thrones), Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christina Ricci (The Lizzie Borden Chronicles), Jonathan Groff (Mindhunter, Looking), Telma Hopkins (Dead to Me), Eréndira Ibarra (Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (Sense8, Empire), Max Riemelt (Sense8), Brian J. Smith (Sense8, Treadstone).

Lana Wachowski a réalisé le film sur un scénario qu’elle a coécrit avec David Mitchell & Aleksander Hemon, d’après les personnages imaginés par les sœurs Wachowski il y a plu de 23 ans.

Matrix 4 Resurructions sortira en salles à partir du 15 décembre 2021.

Crédit photos : ©Warner/ Source : Movieweb