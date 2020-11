Star Wars : La série avec une héroïne féminine dans un univers alternatif ?

Des détails sur la série Star Wars avec un lead féminin annoncent que l’action se passera dans un univers parallèle.

Disney+ ne s’arrête plus avec ses séries Star Wars. Alors que The Mandalorian a repris avec sa saison 2 et que les séries Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor sont en préparation, Disney + développe une série Star Wars centrée sur un personnage féminin, écrite par Leslye Headland, la co-créatrice de Russian Doll.

Selon Deadline, la série est considérée comme un thriller d’action axé sur des femmes avec des éléments d’arts martiaux et l’action se déroulerait dans une chronologie alternative de l’univers habituel de Star Wars.

Cette série serait séparée d’une autre projet féminin qui n’a pas encore été confirmé. En effet, il se murmure qu’une série centrée sur le personnage de Cara Dune, interprétée par Gina Carano dans The Mandalorian, et le personnage de Clone Wars Bo-Katan Kryze. Katee Sackhoff aurait été castée dans ce rôle pour la deuxième saison de The Mandalorian.

Pour le moment, la situation est floue, on ne sait pas si la série sur Cara Dune et Bo-Katan est réelle. Il y a aussi la rumeur d’une série Boba Fett qui s’ajoute à ça et dont la production pourrait bientôt démarrer.

Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, Lucasfilm et Disney aiment rester discrets sur leur projet et créer la surprise.

Il sera également intéressant de voir jusqu’où Lucasfilm et Disney prévoient de prendre la franchise Star Wars sur le petit écran. La série de Leslye Headland s’annonce comme quelque chose de différent dans l’univers Star Wars. On attend de voir ce que ça donnera.

Ces informations sur la série de Headland proviennent de Deadline qui est souvent bien renseigné.

Source : Deadline / Crédit ©Lucasfilm