Grey’s Anatomy saison 19 : Révélation surprise sur Derek dans le premier épisode (SPOILERS)

Le premier épisode de la saison 19 de Grey’s Anatomy fait une révélation concernant Derek et introduit les nouveaux personnages. Spoilers.

Et de 19. C’est reparti pour une nouvelle saison de Grey’s Anatomy. La série est revenue sur ABC hier et c’est une sorte de « soft reboot » qu’offre ce premier épisode dans lequel les fans de la série découvrent 5 nouveaux personnages qui viennent remplir le nouveau programme des résidents. Si on est très loin du quintet original « MAGIC » (Meredith, Alex, George, Izzie et Cristina), la série veut clairement créer une réminiscence du début de la série et ça se sent. On voit même le couloir dans lequel les anciens se reposaient avant de repartir au travail.

Six mois après les événements du final de la saison 18, le season premiere voit ainsi le Grey Sloan Memorial redémarrer son programme de résidents avec un groupe de nouveaux que Bailey – qui est toujours en congé, mais est venue voir ce qui se passe – qualifie de « fond du panier ».

Parmi ces nouveaux on trouve, Jules Millin (Adelaide Kane), qui a récemment eu une aventure d’un soir avec Link sans savoir qui il était. Quand Link suggère qu’ils signalent leur relation aux ressources humaines, elle lui ri au nez parce que ce n’était pas plus qu’une nuit passagère, sans plus. C’est clairement un clin d’œil à la rencontre de Derek et Meredith, mais il semble que ce ne sera pas aussi sérieux entre eux.

Une autre des nouveaux docteurs, Mika Yasuda (Midori Francis), a rapidement appris que son sens de l’humour noir n’est pas toujours approprié, surtout quand un accident de bus causé par une tornade a laissé un tas de jeunes gens sur le point de donner leurs organes parce qu’ils sont tous en état de mort cérébrale.

La troisième résidente, Simone Griffith (Alexis Floyd) s’est présentée tard le premier jour en raison d’une crise d’angoisse provoquée par le fait qu’elle travaille désormais dans le même hôpital où sa mère était décédée le jour de sa naissance.

Le quatrième des nouveaux visages, Benson Kwan (Harry Shum Jr.) est clairement l’arrogant du groupe. Il dit que tout le monde l’appelait Blue « comme dans le ruban, parce que je gagne toujours ». Il ment sans vergogne à la mère d’un patient pour qu’elle donne son accord pour prélever ses organes.

Et pour finir, nous avons rencontré Lucas Adams (Niko Terho), le beau gosse de service qui a commencé en faisant une grosse erreur avec les familles des victimes de l’accident, mais il est révélé que Lucas a des liens avec des personnages de la série : c’était le neveu préféré de Derek !

Cependant, le fait que Derek l’adorait n’est pas la raison pour laquelle Meredith – qui est désormais Cheffe – l’avait embauché. Ce n’est parce qu’il lui rappelle son défunt mari, c’est parce qu’il lui rappelle Amelia ! C’est le vilain petit canard de la famille comme Amelia.

Lucas est donc le neveu d’Amelia, il sera intéressant de voir comment il arrivera à naviguer cet héritage familial et si les autres vont voir sa présence comme du népotisme. Les fans seront heureux d’entendre Lucas dire « c’est une belle journée pour sauver des vies », qui était la mantra de Derek à chaque opération.

Ailleurs, alors que le programme de résidence se remet en marche, Levi a saisi l’occasion d’abandonner sa résidence en obstétrique qu’il déteste avec Jo et supplie Richard de le nommer chef des résidents. Tout ce qu’il a à faire, c’est de voir avec Grey puisque c’est elle la cheffe et il n’a même pas fait la demande que Grey le suggère elle-même. Levi Schmidt est désormais le chef des résidents.

Pour finir, la cavale d’Owen et Teddy aura été de courte durée puisqu’après 6 mois, ils ont révélé qu’ils avaient été autorisés à retourner au travail. Enfin, Teddy l’est parce que pour Owen, c’est un peu différent. Après de nombreux frais d’avocat pour sortir Hunt de son bourbier juridique, il n’a été autorisé à retourner au travail que sous surveillance pendant les six mois à venir. Pour le moment, sa licence médicale a été suspendue.

La semaine prochaine, les chirurgiens travailleront ensemble pour résoudre un mystère médical lorsqu’un étudiant se présente avec ce qui ressemble d’abord à une intoxication alimentaire, mais qui présente des complications croissantes et graves. Pendant ce temps, Jo passera la journée avec Bailey.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

