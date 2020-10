Resident Evil : Kaya Scodelario, Robbie Amell et Hanna John-Kamen pour le reboot

Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hanna John-Kamen et Tom Hopper sont annoncé.es au casting du reboot de la franchise Resident Evil au cinéma.

Resident Evil est en plein reboot. Alors qu’une série Netflix est annoncée, la franchise se renouvelle également sur grand écran avec un film qui, selon le réalisateur Johannes Roberts (47 Meters Down), reviendra aux origines des premiers jeux.

Le film, produit par Constantin Film, a déjà trouvé son casting principal. Kaya Scodelario (Pirates des Caraïbes: Dead Men Tell No Tales) jouera le rôle de Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man et la Guêpe) jouera Jill Valentine et Robbie Amell (Code 8, Upload) jouera Chris Redfield.

Le premier jeu Resident Evil, sorti en 1996, suivait Chris et Jill, deux membres de l’élite S.T.A.R.S., un groupe de travail qui s’est retrouvé piégé dans un manoir lors d’une épidémie de zombies à Raccoon City. La soeur de Chris, Claire, et le policier Leon S. Kennedy étaient au centre de Resident Evil 2, qui a eu lieu la même nuit que le premier épisode dans un autre quartier de Raccoon City.

Le film, qui se déroule en 1998 au cours d’une nuit fatidique à Raccoon City, mettra également en scène Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) dans le rôle de Leon, Tom Hopper (The Umbrella Academy) dans le rôle d’Albert Wesker et Neal McDonough (Yellowstone, Arrow) dans le rôle de William Birkin.

En plus d’être à la réalisation, Johannes Roberts est également à l’écriture du film dont la pré-production a démarrée. Ce nouveau Resident Evil sortira en 2021.

Source : EW / Crédit ©DR