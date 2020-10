Mourir Peut Attendre : Daniel Craig comprend la décision de repousser la sortie

Daniel Craig s’exprime sur la décision de repousser le film Mourir Peut Attendre à l’année prochaine.

Comme beaucoup d’autres films, la sortie de Mourir Peut Attendre se retrouve repoussée à cause de la pandémie de COVID-19 qui frappe actuellement le monde. Le film qui devait être en salle en novembre le sera finalement en avril 2021. L‘attente est donc longue, surtout que le film devait à l’origine sortir à Pâques cette année.

Aujourd’hui, Daniel Craig s’est exprimé sur le report du film, estimant que toutes les personnes impliquées veulent juste que l’environnement des cinémas soit en sécurité lorsque Mourir Peut Attendre sortira.

« Nous voulons juste que les gens aillent voir ce film de la bonne manière, en toute sécurité. Vous savez, les cinémas du monde entier sont fermés en ce moment et nous voulons sortir le film en même temps partout dans le monde, ce n’est pas le bon moment. » confie Craig à Jimmy Fallon durant son talk show

Si on ne sait pas de quoi demain sera fait car tout peut changer à la dernière minute, Craig espère que la prochaine date sera la bonne : « Nous croiserons les doigts pour que le 2 avril soit la bonne date », a-t-il déclaré.

Dans Mourir Peut Attendre, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

Mourir Peut Attendre est écrit par Neal Purvis & Robert Wade (007 Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, La Vengeance Dans La Peau) et Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Fleabag).

Le film réunit au casting Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

Source : Movieweb / Crédit ©MGM/Universal