Jurassic World Dominion : La sortie du film est repoussée d’un an (affiche)

Jurassic World Dominion voit aussi sa sortie repoussée d’un an, à l’été 2022. Découvrez la nouvelle affiche.

Il va falloir attendre encore un peu plus longtemps pour voir Jurassic World rouvrir ses portes. Universal Pictures a annoncé ce mardi qu’ils repoussaient la date de sortie de Jurassic World: Dominion du 11 juin 2021 au 10 juin 2022. Il faudra ainsi attendre un an pour le troisième volet.

La nouvelle a été annoncée via les réseaux sociaux accompagnée d’une nouvelle affiche.

Dominion est le dernier blockbuster Hollywoodien à changer sa date de sortie en raison de la pandémie de coronavirus et de l’incertitude quant au moment où le public pourrait retourner dans les salles de cinéma, aux Etats-Unis et dans les autres pays où les salles sont encore fermées ou fonctionnent partiellement.

Le sixième film de la franchise Jurassic a arrêté la production en mars, mais il fut l’un des premiers projets à reprendre le tournage plus tôt cet été, avec les acteurs et l’équipe qui sont revenu au Royaume-Uni. Universal aurait dépensé des millions de dollars pour adopter de nouvelles mesures de sécurité sur le plateau, y compris des tests rapides et des contrôles de température réguliers.

Le film met en vedette Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ainsi que les membres de la distribution de retour Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Le casting comprend également Mamadou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Campbell Scott, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy, DeWanda Wise et B.D. Wong.

Colin Trevorrow, réalisateur de Jurassic World, revient derrière la caméra pour Jurassic World Dominion.

Crédit ©Universal Pictures