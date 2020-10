Game of Thrones saison 8 : Les showrunners s’expriment enfin sur des regrets potentiels

Les créateurs de Game of Thrones s’exprimer sur des regrets potentiels après la fin de la série et le backlash sur la qualité de cette dernière

C’est peut la série qui aura eu la fin la plus controversée de l’histoire de la Télévision : Game of Thrones. Une série qui a divisé et généré son lot d’émules depuis le début de sa diffusion jusqu’à sa fin qui n’a pas convaincu, au point qu’une pétition réunisse plus d’un million de spectateurs pour que sa dernière saison soit refaite.

Alors que Game of Thrones a quitté les écrans il y a plus d’un an et demi, les fans, critiques et spectateurs discutent encore et toujours de la direction choisie pour terminer la série – avec une rapidité déconcertante – dans une qualité moindre comparé aux grandes saisons de cette dernière et ce qui a fédéré les spectateurs au fil de sa diffusion depuis 2011.

Une qualité qui est discutée encore aujourd’hui, que ce soit par ceux qui ont fait Game of Thrones, l’auteur originel de la saga G.R.R Martin ou ses acteurs, au-delà des spectateurs qui se sont fait entendre bruyamment depuis mai 2019. Certains acteurs ont même ouvertement avoué ne pas avoir aimé les choix narratifs, sans jouer sur les mots.

Cette fois ce sont les créateurs de la série qui s’expriment enfin sur cette conclusion et la manière dont elle a été faite, dans le livre Fire Cannot Kill a Dragon, de James Hibberd. Un ouvrage qui revient sur la série, sa genèse, plusieurs aspects de sa création au fil des saisons, ainsi que sa fin avec plusieurs membres de l’équipe de Game of Thrones, acteurs producteurs, créateurs et techniciens.

Dans ce livre, les créateurs et showrunners de la série se sont exprimés sur le backlash à l’issue de la diffusion de la saison 8, ainsi que les retours négatifs sur le final et la conclusion globale de la série.

David Bennioff n’a pas été très loquace sur le sujet bien qu’il ait avoué qu’un an après, il pense qu’ « il y a certainement des choses qu’on aurait dû faire différemment. » Mais ce dernier n’a pas étayé plus que ça, puisqu’il a admis qu’il n’était pas certain que ce soient des choses dont il ait envie de parler publiquement.

Son comparse, Dan Weiss, a été plus catégorique sur le sujet, tout en mettant en avant le taux de travail titanesque et le temps investi dans la série. « Beaucoup de gens ont travaillé très dur sur tous les plans [de la série]. Quand on critique on pourrait croire qu’on jette la faute sur les autres, mais honnêtement les seuls à pouvoir faire des reproches, c’est nous. Et je vous assure, je n’ai pas envie qu’on se fasse des reproches »

Le livre donne la parole également à plusieurs producteurs et personnes issues des équipes de la série sur le même sujet, et derrière la caméra, la majorité des producteurs et autres personnes investis sont relativement satisfaits de l’issue de la série et de sa dernière saison.

Cependant, George R.R. Martin, qui a aussi sa voix dans le livre – puisqu’il est le créateur originel de cet univers et épopée, mais aussi scénariste et producteur jusqu’en saison 4 – avoue qu’il faudra encore du temps avant de juger complètement de la qualité de la série, bien qu’il n’ait jamais caché sa déception vis-à-vis de certaines scènes ou la fin de Game of Thrones la série.

« J’entend les deux extrêmes. Il y a des gens qui détestent la série et qui me demandent d’écrire mes livres pour réparer les choses. Et il y a ceux qui disent qu’ils s’en fichent de la version de George, que c’est une adaptation, une fan fiction et qu’on s’en fiche en réalité. » explique ce dernier concernant son avis sur les critiques négatives de la saison finale.

L’auteur ajoute qu’il est peut-être encore trop tôt pour connaitre le vrai du faux et juger : « Quand je finirai mes romans, les gens pourront débattre de ce qui est bien ou non, ou quelle pourrait être la véritable version… »

Cependant George R.R. Martin reste philosophe quant à la légitimité de ce débat série vs romans : « aucune [ des versions] n’est la réelle histoire. Ce sont des personnages fictifs. Ce qui importe c’est qu’elle est celle qui vous touche le plus ».

Une manière de voir les choses de manière assez sage, bien que ce dernier ait déjà à plusieurs reprises exprimé des opinions négatives sur certaines directions narratives pour la série de HBO.

Game of Thrones est à voir ou revoir en intégrale sur OCS go en France.

crédit photos © HBO / source : EW