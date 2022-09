The Walking Dead : « Le voyage de Daryl et Carol n’est pas terminé »

Daryl et Carol se sépareront peut-être à la fin de The Walking Dead, mais ce ne sera pas la dernière fois que le duo sera vu ensemble.

The Walking Dead se dirige vers ses derniers épisodes cet automne, mais pour Norman Reedus, le voyage de Daryl se poursuivra dans sa propre série dérivée. A l’origine, cette série devait également inclure Melissa McBride (Carol), mais en raison de problèmes logistiques du tournage, l’actrice a abandonné le projet. Mais alors que la conclusion de The Walking Dead arrive à grands pas, la paire a laissé entendre qu’il y avait encore plus à venir pour Daryl et Carol.

Dans une interview à EW, Reedus a confié que ce n’était pas complètement fin et qu’ils se retrouveront éventuellement. « Leur voyage n’est pas terminé. Ils se rencontreront sur la route. Vous pouvez à peu près parier tout votre argent. J’ai lu tous ces gens se plaindre à ce sujet, et je ne peu rien dire, mais il y aura beaucoup de gens qui regretteront ce qu’ils ont dit. »

Au cours de la même interview, Melissa McBride a expliqué ses sentiments sur la situation de Carol à la fin de The Walking Dead et sur son avenir : « Bien sûr, j’ai toujours aimé travailler si étroitement avec Norman tout au long de ces nombreuses saisons. En jouant Carol, et en tant que spectatrice de la série, j’ai aussi longtemps été intriguée par « Daryl et Carol » et par ce lien qu’il y avait entre eux dès le départ. »

Elle ajoute : « Leur histoire commune est longue et le combat personnel de chacun pour survivre, encore plus long – l’aspect le plus évident de ce qui les a gardés proches et loyaux. Mais il y a aussi un aspect plutôt mystérieux à leur tendresse l’un pour l’autre que j’apprécie, et leur espièglerie quand le monde le permet. Je suis très curieuse ! [La showrunner Angela Kang] a une façon de faire bouger les choses de manière géniale et inattendue. Elle est comme un enfant qui joue avec le gradateur ! Je suis très impatiente ! »

The Walking Dead revient le 3 octobre pour ses 8 derniers épisodes sur OCS.

