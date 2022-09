The Acolyte : Jodie Turner-Smith rejoint la série Star Wars

Jodie Turner-Smith rejoint la série Star Wars The Acolyte dans un rôle mystérieux.

Jodie Turner-Smith est sur le point de rejoindre l’univers très, très lointain de Star Wars. Selon Deadline, l’actrice est en pourparlers pour rejoindre Amandla Stenberg dans la série de Disney+ The Acolyte.

Pour le moment, aucun détail sur le personnage de Turner-Smith n’est encore disponible, mais nous savons que The Acolyte est un thriller mystérieux qui se déroule environ un siècle avant La Menace Fantôme, dans les derniers jours de l’ère de la Haute République. Selon la description initiale, la série découvrira « une galaxie de secrets ténébreux et de pouvoirs émergents du côté obscur ». Le projet a été annoncé pour la première fois en 2020.

Amandla Stenberg (The Hate U Give) a été officiellement choisie pour le rôle principal en juillet. La co-créatrice de Russian Doll, Leslye Headland, sera productrice exécutive, scénariste et showrunner de la série, dont la production devrait commencer cet automne.

Jodie Turner-Smith s’est fait un nom avec des rôles dans des films indépendants comme Queen & Slim (avec Daniel Kaluuya) et After Yang (avec Colin Farrell). Après avoir fait ses débuts à la télévision dans True Blood, elle est apparue dans des séries comme The Last Ship et Nightflyers. Elle a également joué le rôle-titre dans la mini-série britannique Anne Boleyn.

Aucune date de lancement n’a été fixée pour The Acolyte.

