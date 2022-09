Grey’s Anatomy saison 19 : Les nouveaux se dévoilent en vidéo (spoilers)

Découvrez un premier aperçu des nouveaux personnages dans la saison 19 de Grey’s Anatomy dans une vidéo preview. Spoilers.

Ellen Pompeo apparaîtra peut-être dans moins d’épisodes de Grey’s Anatomy cette saison, mais elle sera bien présente dans le premier épisode pour accueillir les petits nouveaux. Ces dernières semaines, ABC a annoncé l’arrivée de 5 nouveaux résidents qui viennent renflouer les rangs d’un hôpital en manque de personnel.

La vidéo ci-dessous dévoile que cette saison 19 sera « la saison de la seconde chance » puisqu’un nouveau programme de résidents est mis en place après le fiasco du précédent qui a vu les anciens résidents quitter l’hôpital. Cependant, ils ne sont pas tous partis puisqu’on peut apercevoir Schmidt qui semble toujours faire partie du personnel du Grey-Sloan Memorial.

La vidéo est un mélange d’interview et d’images inédites de la nouvelle saison qui montre que l’histoire se répète puisque l’une des nouvelles a couché avec Linc qui est titulaire, à l’image de Meredith et Derek au début de la série il y a 18 ans.

Parmi les nouveaux, il y a Niko Terho – qui a joué aux côtés de Jake Borelli (Dr. Levi Schmidt) dans la comédie romantique The Thing About Harry – dans le rôle de Lucas Adams, qui est déterminé à faire ses preuves en tant que chirurgien, tout comme beaucoup de membres de sa famille qui sont venus avant lui; Adelaide Kane (Reign) dans le rôle de Jules Millin, qui a été élevée par des artistes/hippies drogués « et qui est en quelque sorte devenue la seule vraie adulte de la famille. »

Midori Francis (Dash & Lily) dans le rôle de Mika Yasuda, une enfant du milieu avec huit frères et sœurs qui a l’habitude d’être négligée et sous-estimée (et l’utilise à son avantage); Harry Shum Jr. (Glee) dans le rôle de Daniel « Blue » Kwan, un résident vif d’esprit, impatient et brillant qui est « généreux par nature mais compétitif à l’excès » ; et Alexis Floyd (Inventing Anna) dans le rôle de Simone Griffin, une jeune femme très performante et intelligente qui a grandi à Seattle… » mais n’a jamais voulu travailler à Grey Sloan à cause d’une histoire personnelle douloureuse avec l’hôpital. »

Comme indiqué précédemment, l’actrice principale Ellen Pompeo réduira ses fonctions de Meredith Grey la saison prochaine, apparaissant dans une « capacité limitée » (qui ne serait que de huit épisodes). L’actrice – qui restera productrice exécutive et continuera à faire la narration chaque épisode – jouera et produira une série limitée sans titre pour Hulu.

Grey’s Anatomy revient le jeudi 6 octobre sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 19 – Preview

Crédit ©ABC/