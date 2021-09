Spider-Man No Way Home : Même les amis de Charlie Cox pensent qu’il est dans le film

Même les amis de Charlie Cox pensent qu’il apparaîtra en tant que Matt Murdock/Daredevil dans Spider-Man : No Way Home. Une vidéo confirme que ce n’est pas lui dans le trailer.

Les rumeurs sur la présence de Daredevil dans Spider-Man No Way Home continuent. Alors que Charlie Cox a déjà dit que ce n’était pas lui dans le trailer du film, il continue de nier en bloc sa présence dans le film, mais même ses amis proches pensent qu’il a repris son rôle de Daredevil dans No Way Home.

En parlant à l’Irish Examiner, Cox a partagé ses réflexions sur la nouvelle bande-annonce de Spider-Man. Reconnaissant son impact en ligne, il a décrit le moment où un ami proche a tenté de confirmer que Cox était dans le film :

« L’un de mes bons amis à New York, qui me connaît très bien, m’a envoyé un extrait d’une bande-annonce qui a fui dans laquelle je me trouve. J’ai dû lui répondre pour lui dire que ce n’était pas réel. Vous pouviez clairement voir que ce n’était pas réel. C’est un gars qui me connaît et il s’est fait avoir. Je lui ai dit : ‘Tu penses que je ne te l’aurais pas dit ?’ »

Ce qui est certain, c’est que l’homme dans le trailer n’est pas Charlie Cox. La bande-annonce diffusée dans les salles IMAX avant les séances de Shang-Chi dévoile furtivement le visage de l’homme en question et ce n’est pas lui.

Saw #Shangchi in imax and they played the #SpiderManNoWayHome trailer before and because of the increased aspect ratio I was able to see the face behind the arms and can confirm it is NOT Charlie Cox #Daredevil pic.twitter.com/5l9r8aOQQ0 — Gymblonski (@Gymblonski77) September 4, 2021

Charlie Cox a vraiment laissé sa trace dans le rôle, il n’est donc pas étonnant que les fans (et ses amis) espèrent qu’il reprendra son rôle de Matt Murdock, avocat le jour et justicier la nuit. Avec les droits des personnages des séries Marvel de Netflix qui sont à nouveau entre les mains de Disney/Marvel Studios, on s’attend à ce qu’ils soient utilisés dans le MCU.

Mais rien ne garantie que les acteurs soient de retour. Evidemment, ce serait une erreur de la part de Marvel de recaster Cox et les autres Defenders. Pour le moment, rien n’est confirmé et Cox continue de nier sa participation.

Pour savoir si Daredevil se trouve dans le film, il faudra attendre la sortie en décembre.

Source : Irish Examiner / Crédit ©Marvel Studios/Colombia Pictures/Netflix