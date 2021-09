Michael K. Williams : L’acteur de The Wire et Lovecraft Country mort à 54 ans

Michael K. Williams, excellent acteur, connu pour ses rôles dans The Wire et Boardwalk Empire est décédé à l’âge de 54 ans.

Michael K. Williams, acteur connu pour ses performances incroyables et complexes dans des séries comme The Wire, Boardwalk Empire et Lovecraft Country, est décédé hier 6 septembre, à l’âge de 54 ans. Il a été retrouvé sans vie dans son appartement à New York. La cause de son décès est pour le moment inconnue.

Originaire de Brooklyn, New York, Michael K.Wlliams a démarré sa carrière en tant que danseur. Il a notamment été danseur pour Madonna et George Michael puis s’est ensuite lancé dans le théâtre, jouant pour la prestigieux National Black Theater Company.

La mort de Williams survient au milieu de sa plus récente nomination aux Emmy Awards, pour sa performance magistrale dans Lovecraft Country de HBO. Il est considéré comme l’un des favoris dans la catégorie acteur de second rôle dans une série dramatique cette année. Dans le passé, il a reçu d’autres nominations pour ses prestations dans le film de HBO Bessie et les mini-séries The Night Of et When They See Us.

Son rôle le plus marquant reste celui d’Omar Little dans la série de HBO The Wire (Sur Ecoute en VF), qui a été diffusée entre 2002 et 2008. Il a également brillé dans d’autres mini-séries moins exposées comme Hap & Leonard ou encore When We Rise.

Au cinéma, il a joué dans Inherent Vice, Gone Baby Gone, American Nightmare 2 : Anarchy, 12 Years a Slave ou encore Assassin’s Creed.

Peu de temps après l’annonce de la mort de Williams, des hommages ont afflué de tout Hollywood. La co-star de l’acteur dans The Wire, Isiah Whitlock, Jr. a tweeté qu’il était « choqué et attristé » par la mort de son ami, le qualifiant de « l’un des frères les plus gentils de la planète avec le plus grand cœur ».

Shocked and saddened by the death of Michael K Williams. One of the nicest brothers on the planet with the biggest heart. An amazing actor and soul.

May you RIP. God bless. — Isiah Whitlock Jr. (@IsiahWhitlockJr) September 6, 2021

Wendell Pierce, qui a également joué dans The Wire, a tweeté que la « profondeur de [son] amour » pour Williams ne pouvait être égalée que par la « douleur d’apprendre sa perte », avant de l’appeler un « homme immensément talentueux avec la capacité de donner voix à la condition humaine décrivant la vie de ceux dont l’humanité est rarement élevée jusqu’à ce qu’il chante leur vérité. »

The depth of my love for this brother, can only be matched by the depth of my pain learning of his loss. A immensely talented man with the ability to give voice to the human condition portraying the lives of those whose humanity is seldom elevated until he sings their truth. pic.twitter.com/EvrESGSK8O — Wendell Pierce (@WendellPierce) September 6, 2021

Si Williams était un grand acteur dramatique, il a également joué dans des comédies, notamment dans Community. Joel McHale lui a rendu hommage : « Merde. M. Williams était un homme si bon, gentil et merveilleux. Il était tellement drôle dans Community et, bien sûr, un acteur pour les âges »

Damn. Just damn. Mr. Williams was such a Good, kind, wonderful man. He was so funny on Community and, of course, an actor for the ages. @BKBMG pic.twitter.com/bjPe2ZOvya — Joel McHale (@joelmchale) September 6, 2021

HBO, avec qui il a beaucoup collaboré a aussi rendu hommage à l’acteur : « Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Michael Kenneth Williams, un membre de la famille HBO depuis plus de 20 ans. Alors que le monde connaissait ses immenses talents, nous connaissions Michael comme un ami cher. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille pour cette perte incommensurable. »

We are devastated to learn of the passing of Michael Kenneth Williams, an HBO family member for more than 20 years. While the world knew of his immense talents, we knew Michael as a dear friend. We send our deepest condolences to his family for this immeasurable loss. pic.twitter.com/CaBM3N1Uc1 — HBO (@HBO) September 6, 2021

Michael K Williams laisse sa mère dans le deuil.

Source : Deadline/EW / Crédit ©HBO/DR