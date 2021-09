Grey’s Anatomy saison 18 : De la joie pour certains couples

La productrice exécutive de Grey’s Anatomy promet de la joie pour au moins deux de ses couples dans la saison 18.

Les fans de Grey’s Anatomy sont habitués aux drames en tout genre avec des couples dont le bonheur ne dure jamais très longtemps. Apparemment, deux couples seront très heureux dans la saison à venir de la série médicale, du moins si on en croit Meg Marinis, la productrice exécutive.

Le premier couple en question est celui formé par Maggie et Winston. Les jeunes mariés qui « reviendront de leur lune de miel très amoureux et heureux d’être ensemble et de travailler ensemble, » dit-elle à TVLine. Ce sera « une célébration du couple », selon elle.

Winston et Maggie continueront d’apprendre des choses l’un sur l’autre, puisqu’on rappelle que le début de leur relation était à distance, durant la pandémie. Ils n’ont jamais vraiment vécu ensemble et on se dit que c’est peut-être mauvais signe. Pour Marinis, ce n’est pas un problème parce que « Même si vous êtes un couple de jeunes mariés et que vous vivez ensemble [depuis longtemps], vous découvrez toujours de petites choses, des habitudes de vie, toutes les choses amusantes. »

Et l’autre couple qui sera aussi apparemment heureux sera Owen et Teddy. Après avoir eux beaucoup de turbulences, le couple, qui s’est de nouveau fiancé, semble enfin solide. « Ils commencent la saison plus fort que jamais », a déclaré Marinis. « Ils ont tous les deux beaucoup grandi depuis sa révélation sur son passé la saison dernière et depuis qu’Owen a vu qu’ils ont tous les deux lutté contre le SSPT – de différentes manières, mais ils ont tous les deux lutté. »

« Ils feront toujours face à des défis en tant que couple », poursuit-elle, « mais nous les avons fait traverser beaucoup de choses la saison dernière, donc nous sommes heureux où ils sont. »

Avec d’autres couples qui semblent traverser des tensions (Amelia et Linc par exemple) il est bien de voir que certains sont solides. Mais combien de temps ces couples resteront-ils heureux ? On ne sait jamais avec Grey’s Anatomy, tout peut arriver. Et quand on pense à tout ce qui est arrivé entre Teddy et Owen, on se demande s’ils vont vraiment réussir à tenir cette fois-ci.

Grey’s Anatomy revient le 30 septembre sur ABC

Source : TVLine / Crédit ©ABC